Підніміть настрій друзям і близьким, відправивши незвичайні і смішні побажання на Новий рік 2020. Нехай вони зустрінуть свято з гумором і посмішкою.
Факти ICTV підібрали кращі побажання на Новий рік 2020, які оцінять любителі жартів. Адже сміх – найкращий помічник у всіх справах.
Довгі або короткі побажання на Новий рік 2020 – обирайте на свій розсуд серед п’яти варіантів.
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Щоб з грошима – до крамничок,
Щоб проблеми – до сідничок,
Щоб життя – суцільний шик,
Щоб чудовий Новий рік!
***
Дзень-дзелень! Куранти б’ють!
За здоров’я всі вже п’ють!
Хочу вас я привітати
Щастя-радості бажати!
Хай щасливим буде рік
Веселішим, ніж торік!
***
Вітаю з Новим роком щиро-щиро!
І побажати хочу щастя й миру,
Достатку у домі, любові у серці,
Аби відчинялись зачинені дверці,
Аби піддавалась найвища гора –
Усіх з Новим роком! Ура! Ура!
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Бажаю в цьому році 2020 причин для радості і 2020 приводів для щастя!
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Бажаю в рік Щура відкривати незвідані горизонти і рахунки в швейцарському банку, а закривати замок від розкішної квартири і очі від задоволення!
Більше про символ 2020 року – білого металевого Щура – читайте на Фактах ICTV.