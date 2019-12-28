Гороскоп на грудень 2019 для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на грудень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Період перерозподілу внутрішньої енергії, своїх ресурсів. Варто зупинитися на мить для того, щоб зорієнтуватися, сконцентруватися і обрати для себе правильний напрямок у житті.

Напруженість відчувається у всьому, може з’являтися відчуття тривоги, вам здаватиметься, що ви щось не встигнете.

Ви сповнені фізичних і психічних сил та виявляєте в собі приховані ресурси – таланти і здібності. Коли це необхідно, ви можете працювати цілодобово, майже без сну. Цілком можливо, що комусь із представників знаку Овен в цей час доведеться працювати на знос, але ці старання будуть компенсовані фінансово, напевно, ви отримаєте премію.

Гороскоп для Тельців

У грудні початок романтичних стосунків матиме тривале продовження. Цілком можливі службові романи.

Це час зміцнення особистих і ділових відносин. Договір про спільну діяльність, підписаний в цей час, обіцяє стабільність і тривалість стосунків, удачу в бізнесі.

Посварившись в цей час, дуже важко помиритися, оскільки ви схильні вважати себе правими і боїтеся поступитися партнерові.

Гороскоп для Близнюків

У грудні активізується інтелектуальна діяльність. З’являється можливість численних виступів з лекціями, намітиться якась важлива поїздка.

Виникає необхідність компромісів в сім’ї і в стосунках з коханою людиною. Непорозуміння і навіть дрібні сварки здатні залишити глибокі рани у стосунках.

Гороскоп для Раків

Ви будете схильні переоцінювати себе і свої можливості, через що виникнуть тертя і проблеми на службі і у бізнесі.

Уникайте необачної оцінки стану своїх справ – варто розумно вкладати власні гроші. Можуть виникнути складнощі з кредитами, необхідність звернення до юристів або влади.

Не особливо радують вас справи з іноземними партнерами. Поточні питання в цілому завершуються вдало. Утримайтеся від нових контактів з іноземними або далекими партнерами, відкладіть поїздки і відрядження.

Тим, у кого є захворювання печінки і жовчних протоків, необхідно зайнятися своїм здоров’ям.

Гороскоп для Левів

Ви відчуєте гармонію тіла і духу, зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, давно намічені плани. Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів.

У грудні фінансові проблеми вирішуватимуться швидко, ви зможете провернути не одну вдалу операцію. Вам відкриваються нові перспективи, але потрібні додаткові знання, тож відповідний час зайнятися самоосвітою.

Скористайтеся цим періодом для гармонізації відносин з чоловіком, з дітьми, з коханою людиною.

Гороскоп для Дів

Сприятливий період для купівлі житла. Гарний час для грошових обігів, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій. Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації.

Активізується творча сила, ви як особистість досягнете визнання і отримаєте заохочення.

Сфера вашого впливу сильно розшириться, нові підприємницькі заходи отримають темп, професійний або діловий підйом станеться набагато легше, ніж в інші періоди.

Гороскоп для Терезів

Надмірне марнотратство та імпульсивність – вороги цього періоду. Утримайтеся від обіцянок, не йдіть на поводу у своїх бажань.

Поганий період для участі у політиці, у соціальному житті. Зараз немає можливостей для отримання більш високого суспільного становища. Багато клопоту і переживань трапляється через ділові контакти з іноземними громадянами і фірмами.

Гороскоп для Скорпіонів

У грудні ви раз у раз будете прагнути потрапити у вир подій. Через це можуть виникнути конфлікти з оточуючими.

Вас супроводжуватиме везіння, ви отримуватимете додаткові можливості.

Ваша активність супроводжується сильним внутрішнім перенапруженням, що може привести до занепаду сил, проблем з серцем.

Гороскоп для Стрільців

У грудні руйнуватимуться плани. Однак серйозне ставлення до роботи і обдумування кожного свого кроку допоможуть уникнути прорахунків.

Може виникнути деяке занепокоєння, пов’язане з дітьми, наприклад, у темах освіти і перспектив на майбутнє. У вас з’являються сумніви у правильності обраного напряму.

Гороскоп для Козерогів

Це хороший період для кохання, шлюбу, для проведення свят, вечорів, зустрічей.

Період сприятливий для виступів на публіку, підвищення популярності і впливовості. І ви можете скористатися цим для встановлення контактів з протилежною статтю.

Можливий певний успіх у роботі, отримання прибутку.

Гороскоп для Водоліїв

Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів та інших важливих паперів. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало.

На вас чекає поява нових ділових зв’язків, зав’язування корисних знайомств. Підвищується контактність, рухливість.

Ви відчуєте легкість у вираженні ваших почуттів. Це допоможе вам у налагодженні особистих взаємин.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період для вирішення питань з житлом, для звернення за допомогою до юристів та адвокатів. Активізується творча сила, ви як особистість досягнете визнання і отримаєте заохочення.

Сфера впливу сильно розшириться, нові справи, заплановані заходи отримають темп. Можна отримати нове призначення або нову посаду.

Сприятливий період для грошових обертів, продажу та покупок, фінансових вкладень. Добре, якщо ви підтримуєте ідеї благодійності.