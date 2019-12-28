Які страви з м’яса варто приготувати, аби вдало зустріти рік металевого Щура, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Смачні м’ясні страви на Новий рік 2020 вибрати легко. Настає рік білого металевого Щура – він ласун, тому їсть майже все. Готуючи страви для святкового столу, можете використовувати курку, індичку, свинину.

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Страви з м’яса на Новий рік 2020 мають бути не надто жирними й досить гарно прикрашеними. Білий Щур – естет, якщо вам вдасться його задобрити, наступний рік пройде легко та яскраво.

Тушкована індичка з овочами

Тушкована індичка – дієтична і вдала для новорічного столу страва. Золотисті шматочки філе з яскравими соковитими овочами – справжній шедевр, який обов’язково оцінять гості.

Складові:

філе індички – 700 г

айва – 1 шт.

цибуля – 2 шт.

болгарський перець – 1 шт.

морква – 1 шт.

гарбуз – 350 г

перець гіркий – 0,5 шт.

часник – 1 шт.

селера – 2 стеблини

кріп, петрушки – по пучку

рослинна олія – 50 мл

лавровий лист – 2 шт.

вода – 350 мл

чорний перець духмяний, сіль – за смаком

Приготування:

Для святкової страви найбільше підходить філейна частина індика. Проте можна також використати стегно або гомілку.

М’ясо та овочі ретельно миємо в холодній воді. Опісля м’ясо промокаємо паперовими рушничками, аби прибрати зайву вологу. Ріжемо філе на шматочками приблизно однакового розміру – не більше 12 мм.

Чистимо й нарізаємо моркву, болгарський перець, айву та цибулю – кубиками приблизно по 5 мм в діаметрі.

Гарбуз чистимо від шкірки та зерна й нарізаємо більшими кубиками – до 10 мм. Очищуємо й січемо часник та гіркий перець на дрібні шматочки – до 2-3 мм.

Стебла селери, петрушки й кропу можна різати великими шматками.

Для смажіння м’яса варто обрати сковорідку з товстим антипригарним дном. Підійде також казан або гусятниця. Шматочки м’яса обсмажуємо, постійно помішуючи, до появи золотистої шкірки (приблизно 10 хвилин).

Опісля додаємо до м’яса шматочки гарбуза, моркви, айви та цибулі. Все також обсмажуємо хвилин 5-7.

Наступним додаємо болгарський перець та півзубчика часнику. Не забуваючи помішувати, смажимо хвилин 5.

Далі додаємо в сковороду 350 мл води й тушкуємо страву до готовності ще не менше 10 хвилин.

Перед завершенням приготування додаємо кріп, петрушку, лавровий лист та інші спеції. Перець і сіль – за смаком.

Страву накриваємо кришкою й даємо настоятися хвилин 10.

М’ясний пеньок

Гарна гаряча страва зі свинячих реберець, що стане окрасою святкового столу й порадує ваших близьких – м’ясний пеньок.

Складові:

свинячі ребра – 1 кг

фарш свинячий – 600 г

шампіньйони – 300 г

соус соєвий – 130 мл

цибуля – 2 шт.

часник – 3-4 зубка

рослинна олія – 350 мл

сіль, перець – за смаком

зелень, болгарський перець та овочі для прикрашання страви

Приготування:

М’ясо маринуємо в соєвому соусі зі спеціями кілька годин.

Ріжемо одну цибулину й гриби, залишивши кілька найбільш гарних шампіньйонів для прикрашання страви, обсмажуємо кілька хвилин. Ріжемо другу цибулину та часник дрібно, додаємо до фаршу й злегка обсмажуємо. Покриваємо форму для запікання фольгою, так, аби її вкрити м’ясо повністю.

Вертикально ставимо ребра на фольгу у вигляді пенька, зв’язуючи їх кулінарною ниткою. На дно пенька викладаємо шарами фарш, гриби, знову фарш. Прикриваємо фольгою.

На дно пенька викладаємо шарами фарш, гриби, знову фарш. Прикриваємо фольгою. Запікаємо страву в духовці за температури 200 градусів протягом години. Дістаємо пеньок, прибираємо фольгу, на вершечок за допомогою зубочисток насаджуємо шампіньйони, скроплюючи їх олією, та знову ставимо в духовку приблизно на 7-10 хвилин, аби гриби зарум’янилися.

Прикрашаємо велике блюдо, на яке будемо викладати наш пеньок, зеленню – листям салату, кропу, шматочками болгарського перцю та овочів, створюючи яскраву “галявинку”.

Дістаємо з духовки готовий пеньок й урочисто ставимо на святковий стіл.

Курка в тісті

Одна з найбільш смачних, дієтичних, святкових і в той самий час – бюджетних страв із м’яса на Новий рік 2020 – запечена в тісті курка. До того ж впоратися з приготуванням зможе навіть новачок у кулінарії.

Складові:

курка – 1 тушка

оливкова олія – 3 столові ложки

часник – 3 зубчики

цукор – 2 столові ложки

олія соняшникова – пів склянки

мука – 4,5 склянки

дріжджі пресовані – 50 г

коріандр або інші спеції до м’яса, сіль – за смаком

Приготування:

Для новорічного столу обираємо велику курку, бажано домашню. Тушку патраємо, миємо під холодною водою.

Готуємо маринад. В неглибоку посудину наливаємо оливкову або соняшникову олію. Додаємо коріандр та інші спеції, дрібно порізаний або пропущений через прес часник, сіль. (Можете цей маринад замінити соєвим, гірчичним або сметанним соусом).

Добре натираємо тушку курки маринадом як зовні, так і зсередини. Залишаємо м’ясо маринуватися приблизно на годину.

Розігріваємо духовку до 220 градусів. Курка викладаємо на форму для запікання, зв’язуючи тушці ноги кулінарною ниткою чи шматком фольги. Крила ховаємо між ніжками та грудкою, аби вони не пересушилися під час запікання.

Кладемо курку в духовку та випікаємо за температури 220 градусів приблизно годину. Доводимо її до золотистої скоринки, але не до повної готовності.

Доки курка запікається, готуємо дріжджове тісто. Для цього в глибоку тару насипаємо цукор, дві великі ложки з гіркою муки та дріжджі. (Якщо пресованих у вас не виявилось, можна замінити їх на сухі – вагою 6 г).

Додаємо 1,5 склянки теплої води. Всі складові ретельно перемішуємо й ставимо в тепле місце хвилин на 20. Спостерігайте за тістом, якщо воно почало бродити й взялося “шапкою” – ви правильно приготували опару.

В розбухлу опару, що почала підніматися, додайте півсклянки олії. Просійте муку, що залишилася, й акуратно всипте до тіста. Намагайтеся додавати муку потрошку, аби тісто не просідало. Трохи підсоліть опару.

Замішуємо еластичне тісто. Якщо воно липне до рук, додайте ще трохи муки. Приготовлене тісто ще трохи присипаємо борошном. Тісто розкатуємо з допомогою качалки в не надто тонкий корж. Перевіряємо, аби корж не був дірявим.

Приготовлене тісто ще трохи присипаємо борошном. Тісто розкатуємо з допомогою качалки в не надто тонкий корж. Перевіряємо, аби корж не був дірявим. Дістаємо з духовки зарум’янену курку, прибираємо фольгу й нитку, розправляємо крильця. Вкладаємо тушку на тісто й ретельно ним загортаємо, не залишаючи відкритих ділянок та просвітів.

Форму для запікання змащуємо олією, застилаємо пергаментним папером. Викладаємо запаковану в тісто курку й помазуємо верх жовтком яйця з допомогою пензлика. Кладемо курку в розігріту до 220 градусів духовку ще на 40 хвилин.

Блюдо, прикрашаємо зеленню, викладаємо на нього попередньо розрізану на порції курку. Тісто можна не знімати з м’яса. Воно довше збереже страву теплою й ароматною.

Раніше Факти ICTV публікували прості рецепти салатів на Новий рік 2020.