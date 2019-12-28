На новорічному столі в 2020 році обов’язково повинні бути страви, прикрашені мишками, адже це символ прийдешнього року. Рецепти смачних салатів читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Символом 2020 року за китайським календарем є білий металевий Щур. За традицією, потрібно задобрити його, щоб майбутній рік був вдалим. Кращий спосіб це зробити ー приготувати смачний салат, прикрасивши його маленькими мишками. Факти ICTV пропонують три вдалих рецепти салату на Новий рік 2020.

Рецепт №1

Перший рецепт на Новий рік 2020 ー це салат, оформлений у вигляді головки сиру, зверху на якій розташувалися білі мишки. Начинку салату можна змінювати за смаком, головне в цій страві ー декор. Щоб салат був з розрізом, в страву перед формуванням шарів вставляємо трикутник з картону.

Інгредієнти:

Курячі яйця – 5 шт.

Перепелині яйця – 4 шт.

Сир – 200 г

Куряче філе – 500 г

Часник – три зубчики

Ананас – 200 г

Майонез – 200 г

Спосіб приготування: підготовчий етап

Спочатку ми відварюємо яйця і куряче філе до повної готовності в підсоленій воді.

М’ясо нарізаємо дрібними кубиками.

Курячі яйця поділяємо на жовток і білок, подрібнюємо в окремі миски. Білок ー за допомогою великої терки, а жовток ー дрібної. Відразу відкладаємо половину подрібненого жовтка на прикрашання.

Частину сиру нарізаємо тонкими шматочками. Відкладаємо для декору готові смуги, а решту натираємо.

Ананаси нарізаємо дрібними кубиками.

Збираємо салат

Щоб зібрати салат, необхідно викласти інгредієнти шарами, які рекомендується повторити кілька разів:

Куряче філе. Зверху покриваємо тонким шаром майонезу.

Ананаси.

Білок і майонез.

Жовток і майонез.

Посипаємо сиром. Покриваємо майонезом, який попередньо змішуємо з подрібненим часником.

Повторити всі шари. Сир на останньому етапі змащуємо майонезом без часнику.

Як прикрасити

На верхній шар сиру висипаємо залишок жовтка, на нього викладаємо пласти сиру, які ми нарізали на етапі підготовки. Далі розставляємо мишок.

Мишки робляться із цілісних перепелиних яєць. Ножем вирізаємо маленькі отвори, в які вставляємо носик і очі з горошку чорного перцю або гірчиці. Вушка робимо з кругляшків сиру, а хвостик ー з тонкої смужки.

Рецепт №2

Цього разу ми будемо не прикрашати мишками, а робити сам салат у формі гризуна.

Інгредієнти:

Картопля відварна – 300 г

Солоні огірки – 2 шт.

Ковбаса докторська або аналог – 300 г

Сир – 300 г

Мариновані печериці – 1 банка

Цибулина – 1 шт.

Яйця курячі варені – 5 шт.

Майонез

Зелень

Приготування: підготовчий етап

Картопля і яйця відварюємо до повної готовності, охолоджуємо і натираємо на крупній терці. Рекомендується заздалегідь відокремити білки від жовтків і натирати їх в різні посудини. Частину білка залишити для декору. Огірки і ковбасу нарізаємо дрібними кубиками. Гриби дрібно шаткуємо. Сир натираємо на крупній терці.

Збираємо салат

Щоб зібрати салат, необхідно всі інгредієнти викласти на плоске блюдо шарами в такій послідовності: картопля, ковбаса, огірки, гриби, сир. Кожен шар змащуємо майонезом, можна посолити за смаком.

Як прикрасити

Надаємо салату форму овалу, витягнутого з одного боку. Прикрашаємо білком. Робимо очі і носик з оливок, а вушка, лапки і хвостик ー з ковбаси. Блюдо заповнюємо зеленню. Дати салату настоятися в холодильнику.

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Рецепт № 3 Салат-закуска

Невеличкі мишата будуть відмінно смакувати з основною стравою або напоєм. Можна додавати інгредієнти за смаком. Салат робиться за годину та виходить смачним і ситним. Редис за бажанням можна замінити сиром чи ковбасою.

Інгредієнти:

Крабові палички

Плавлений або вершковий сир

Курячі яйця

Сир

Редис, горошки чорного перцю для прикрашання

Приготування

Натираємо крабові палички в глибоку миску. Щоб вони не ламалися і легко натиралися, рекомендується заздалегідь покласти їх в морозильну камеру і дати охолонути. Якщо це не спрацювало, і палички все одно погано натираються, можна їх дуже дрібно нарізати ножем. Залишити одну цілу крабову паличку для декору. Додаємо в ємність вершковий сир. Якщо використовуєте плавлений, то спочатку натріть його на дрібній терці. Акуратно обирайте смакові добавки. Грибний або гострий смак може дуже специфічно відчуватися в готовому салаті. Варені яйця, очищені від шкаралупи, натираємо і додаємо в ємність. Далі солимо і додаємо часник, пропущений через прес. Ретельно перемішуємо і формуємо з маси тіла мишей. Тонкими смужками нарізаємо крабову паличку – це будуть хвостики. З кругляшків редиски робимо вушка, а з горошку перцю – носик і очі. Блюдо прикрашаємо зеленню, добре виглядають листя салату. Також можна покласти невеликі шматки сиру.

Салат Мишка на Новий рік 2020 готовий! Раніше Факти поділилися й іншими новорічними стравами.