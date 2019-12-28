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Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік

Детальний гороскоп на 2020 рік для Донбасу та окупованого Криму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік

Гороскоп на 2020 рік для Донбасу та Криму для Фактів ICTV підготував консультант з китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

–  З самого початку скажу, що відповідати я буду на два різних запитання, незважаючи на те, що це все українські території.

У політичній площині ми бачимо настрої іноземних держав, які поділяють ці два питання навмисно, я ж їх поділяю лише з тієї точки зору, що вони схильні до різних астрологічних впливів, – попереджає астролог.

Гороскоп для Донбасу на 2020 рік

Політики значно змінять свою стратегію дій щодо Донбасу, зокрема ОРДЛО.

За своєю суттю зараз їх дії розбиваються об глуху стіну безперервної агресії на Сході. І зробити щось вони не могли. Однак вже досить скоро ситуація зміниться, і це питання стане керованішим.

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В якому саме форматі на Донбасі проходитиме відновлення української влади на кордоні з Росією, ось це те, чим доведеться займатися керівництву нашої країни.

– Оцінюючи астрологічну ситуацію на Донбасі, зазначу, що після його повернення ця територія буде мати в собі значну кількість проблем, на вирішення яких потрібні будуть величезні кошти та сили, – зазначив астролог.

Проблеми будуть стосуватися як поствоєнної розрухи, так і настроїв місцевих жителів, які перебували понад п’ять років під пропагандистською машиною країни-агресора.

В результаті багаторічної пропаганди, частина жителів ОРДЛО не бажає повертатися під контроль української влади, і цей момент ще багато разів нагадає про себе після відновлення кордону.

Гороскоп для Криму на 2020 рік

– Порушуючи питання повернення Криму до складу України, мені доведеться згадати професійний термін – порожнеча, – зауважив Давид Векуа.

Повернення півострова потрапило в порожнечу, а це означає ні що інше, як те, що насправді це питання зараз навіть не порушується. Отже, його можна буде вирішувати вже лише майбутнім поколінням.

Так само, як через великий часовий проміжок російська влада оголосила Крим своїм, так само згодом може статися його повернення до складу України.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для українських топ-чиновників.

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