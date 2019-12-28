Які страви варто приготувати на Новий рік Щура 2020 — читайте в рецептах від Фактів ICTV.

Щоб як слід зустріти Новий рік, треба заздалегідь подбати про святковий стіл. Актуальними є сирні страви, адже головний символ 2020 року – металевий Щур. Це можуть бути легкі перекуси, ситні салати і смачні десерти, що створять святковий настрій.

Сирний Наполеон

Перша страва на Новий рік Щура 2020 – торт-салат, який можна приготувати з будь-якою начинкою, обов’язковим інгредієнтом є лише сир. У нашому випадку страву доповнять ананаси і відварене філе курки.

Інгредієнти:

Тісто листкове – 300 г

Сир – 150 г

М’ясо куряче відварне – 100 г

Ананас консервований – 75 г

Горіхи волоські – 40 г

Часник – 1 зубчик

Вершки – 50 мл

Яйце – 1 шт

Приготування:

Розморожуємо тісто і викладаємо на деко, покрите пергаментом. Розрізаємо на 6-8 рівних прямокутників. Змащуємо все збитим яйцем і робимо рівномірні часті проколи виделкою. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Відправляємо коржі запікатися на 15 хвилин. Під час приготування коржів можна зайнятися начинкою. У глибоку миску натираємо сир (кришимо, якщо це тверді сорти). Одразу додаємо вершки, розчавлений часник і дрібно покришене м’ясо. Кладемо горіхи (попередньо подрібнюємо їх у ступі або ножем) та акуратно нарізані кубиками ананаси. Все перемішуємо. З’єднуємо Наполеон. Для цього на кожен шар рівномірно викладаємо по 2 ст. ложки начинки. Так збираємо весь торт-салат, крім двох коржів. Їх кришимо і посипаємо зверху та з боків.

Сирний Наполеон готовий, залишилося відправити його на кілька годин в холодильник і можна подавати на стіл.

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Новорічні мишки

Тематична закуска для Нового року 2020 готується за лічені хвилини, при цьому виглядає надзвичайно святково.

Інгредієнти:

Крабові палички – 240 г

Сир твердий або плавлений – 150 г

Морква – 20 г

Часник – 2 зубчики або за смаком

Майонез – 100 г

Петрушка – 2 гілочки для прикрашання

Чорний перець горошком – 12 шт. для прикрашання

Приготування:

Сир подрібнюємо на крупній тертці, до нього додаємо дрібно нарізані крабові палички. Все це змішуємо з сіллю, часником, майонезом. Суміш відправляємо до холодильника мінімум на годину. Після охолодження формуємо витягнуті овали з одним загостреним кінцем – це будуть мишки. Робимо оченята з горошків перцю, кружечки моркви будуть вухами. Хвости – смужки з крабових паличок або моркви. У довільному порядку прикрашаємо тарілку (сир, зелень). Перед подачею страві потрібно дати охолонути в холодильнику. За бажанням можна додати до суміші куряче філе або інші інгредієнти за смаком.

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Панакота зі смаком мандарина

Мандарини – найноворічніший фрукт, тому без десерту з цим смаком ніяк.

Інгредієнти:

Для вершкового желе:

Вершки 20% – 400 мл

Цукор – 2 ст. ложки

Желатин – 10 г

Вода – 2 ст. ложки

Для мандаринового желе:

Мандарини – до 5 штук

Цукор – 0,5 ст. ложки

Желатин – 5 г

Вода – 1 ст. ложка

Приготування:

Для приготування вершкового желе необхідно залити желатин холодною водою, перемішати і залишити до набухання хвилин на 5-10. Тим часом у невелику каструльку насипаємо цукор, заливаємо вершками і ставимо на вогонь. Треба дочекатися, поки розчиниться цукор, однак вершки не повинні закипіти. Каструльку знімаємо з плити і додаємо желатин. Ретельно перемішуємо. Розливаємо готову суміш у склянки, приблизно до половини. Для мандаринового желе треба знову залити желатин водою, перемішати. Вичавлюємо сік з мандаринів, проціджуємо від м’якоті. Додаємо цукор і желатин. Після того, як вершкове желе застигне, заливаємо мандаринову суміш. Знову відправляємо в холодильник до повного застигання. Десерт готовий!

Якщо ви ще не знаєте, що приготувати на Новий рік 2020, Факти ICTV підготували добірку новорічних страв до святкового столу.