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Факти / Lifestyle

Символ Нового року 2020

Символом 2020 року, за східним календарем, буде Білий Металевий Щур. Більше про символ нового року читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Символ Нового року 2020

Щур – перший знак у східному календарі. Вважається, що його поява була не дуже чесною – він заліз на спину Бикові і тим самим потіснив всі інші знаки.

Стихія 2020 року – метал, а колір відповідності – білий. Тому 2020 рік буде роком Білого Металевого Щура.

Метал відрізняється такими характеристиками, як завзятість, боротьба, стійкість та рішучість. Такому Щуреві притаманні боротьба за справедливість та твердий характер.

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Багатьох лякає високосний рік, від нього чекають бід, катастроф і втрати рівноваги у житті. Насправді це не так. 2020 рік – вдалий час для укладення шлюбу і поповнення в родині.

Білий колір символізує чистоту, щирість і благі наміри. Символ року допомагатиме тим, хто домагається свого чесними шляхами, береже навколишній світ і з повагою ставиться до людей. Тих же, хто спробує досягти цілей нечесним шляхом, чекають невдачі і розчарування.

Раніше ми писали, куди можна поїхати, щоб відсвяткувати Новий рік 2020. 

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