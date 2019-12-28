Факти ICTV створили тест, покликаний, щоб допомогти вам визначитися, який алкоголь вибрати для святкування Новгороду року 2020.

Уже зовсім скоро Новий рік! Крім “подарункової лихоманки” і пошуку новорічного настрою, багатьох турбує питання, який алкоголь обрати для святкування Прийдешнього.

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Факти ICTV спробували трохи спростити цю задачу і створили тест, який допоможе Вам визначитися.

Також Факти ICTV приготували для вас пам’ятку про частоту та кількість вживання алкоголю.

Раніше Факти ICTV писали, що частота вживання алкоголю має більше негативного впливу на серце, ніж кількість випитого за один раз.