PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Від вина до віскі: який напій підійде для святкування Нового року (ТЕСТ)

Факти ICTV створили тест, покликаний, щоб допомогти вам визначитися, який алкоголь вибрати для святкування Новгороду року 2020.

алкоголь

Уже зовсім скоро Новий рік! Крім “подарункової лихоманки” і пошуку новорічного настрою, багатьох турбує питання, який алкоголь обрати для святкування Прийдешнього.

Читайте: Обійми з унітазом і випадковий секс: як зрозуміти, що ви забагато п’єте (ТЕСТ)

Факти ICTV спробували трохи спростити цю задачу і створили тест, який допоможе Вам визначитися.

Також Факти ICTV приготували для вас пам’ятку про частоту та кількість вживання алкоголю.

Раніше Факти ICTV писали, що частота вживання алкоголю має більше негативного впливу на серце, ніж кількість випитого за один раз.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка