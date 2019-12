Ось і підведені геймерські підсумки 2019 року, проте у 2020 році нас чекає багато захопливих відеоігор і нове покоління консолей, яке обіцяє перевершити всі очікування.

Щоб підготувати вас і ваш гаманець до витрат в новому році, Факти ICTV пропонують вам ознайомитися зі списком топ-7 найочікуваніших відеоігор 2020 року.

Doom Eternal

Продовження дуже вдалого перезапуску популярної серії Doom має увірватися на всі актуальні ігрові платформи вже в березні.

Події Doom Eternal розгортатимуться через певний час після першої частини. Головний герой прокинеться після довгого сну лише для того, щоб побачити, що демони заполонили Землю, і тільки він може протистояти їм.

Геймплей залишиться таким же динамічним і далі буде сповідувати підхід “не стій на місці, інакше помреш”. Агресивний стиль гри буде лише заохочувати гравців, даючи і додаткову броню, і патрони за страту демонів.

У надрах пекла з’являться нові демони, проте у головного героя буде і багато нових “іграшок” в арсеналі, щоб їм протистояти. Також всіма улюблений винищувач демонів зможе використовувати гак для маневрування під час битви і нові прискорювачі, щоб здійснювати ривки.

Чекаємо від Doom Eternal більше демонів, більше динаміки і більше брутальності.

Дата виходу: 20 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Half-life: Alyx

У 2019 році Valve здивувала гравців, анонсувавши нову відеогру у всесвіті Half-life. І хоча зіграти в неї можна буде, лише володіючи досить сильним ПК і шоломом віртуальної реальності, це не зменшує інтересу спільноти.

Події Half-life: Alyx розкажуть про пригоди Алекс Венс до повернення Гордона Фрімена в другій частині серії.

Розробники називають відеогру повноцінною новою історією у всесвіті Half-life, проходження якої займе близько 15 годин, що є дуже великим показником для VR-проектів.

Про геймплей відеогри наразі мало що відомо, але з першого трейлера помітно, що в ній враховували особливості гри у віртуальній реальності, і виглядає вона просто неймовірно.

Наприклад, щоб перезарядити пістолет, потрібно буде дістати магазин і вставити його в обойму. Крім того, можна лише трохи прочинити двері і закинути в цілину гранату.

Якщо у Valve знову вийде застосувати свою “магію”, то Half-life: Alyx виведе відеоігри у віртуальній реальності на новий рівень, на якому і знаходитиметься планка для конкурентів.

А поки залишається лише схрестити пальці і сподіватися, що успіх або провал Half-life: Alyx жодним чином не вплине на вихід третьої частини серії.

Дата виходу: березень

Платформи: ПК

Cyberpunk 2077

Після неймовірного успіху з серією Відьмак польська студія CD Projekt RED вирішила піднести гравцям щось таке ж надзвичайне в 2020 році у вигляді відеогри Cyberpunk 2077.

Гравцям доведеться взяти на себе роль найманця Ві, зовнішність якого можна повністю налаштувати перед початком гри. Розробники намагаються тримати деталі сюжету в секреті, проте відомо, що велику роль в ньому гратиме персонаж Кіану Рівза на ім’я Джонні Сільверхенд.

Події відбуватимуться в місті Найт-сіті, де кібернетичні модифікації людей стали звичайною справою, а для місцевих банд вони принесли нові джерела доходу і причини зайвий раз косо глянути на конкурентів.

Розробники обіцяють, що світ буде не такий великий, як в останньому Відьмаку, проте в ньому буде достатньо місця для реалізації всіх забаганок гравців.

Не соромляться CD Projekt RED дивувати гравців геймплеєм Cyberpunk 2077, адже в ньому лежить його основна фішка. Відеогра повинна стати класичною RPG, в якій рішення гравця мінятимуть хід завдань, а також сюжету.

Крім того, залежно від розвитку персонажа, цілі завдання будуть змінюватися, адже обдурити ворога і зламати його системи – не те ж саме, що використовувати грубу силу за кожної нагоди. Також Cyberpunk 2077 можна буде завершити без жодного вбивства, якщо у вас буде таке бажання.

Навіть якщо відеогра вийде далеко не найдовшою, гравців повинна чекати просто величезна реграбельність за рахунок різноманітних завдань і досить великого дерева умінь персонажа.

Дата виходу: 16 квітня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

The Last of Us Part II

Легендарні Naughty Dog та їхня The Last of Us Part II готуються здивувати гравців незадовго до E3 2020. Перша частина стала абсолютним хітом і вразила гравців тим, як відеоігри здатні подавати історію.

Події The Last of Us Part II відбуватимуться через п’ять років після оригіналу. Гравці візьмуть під контроль дорослу Еллі, для якої життя в населеному зараженими світі стало звичайною справою.

Розробники хотіли помножити на два все, що було в оригіналі, і подати це в абсолютно інших фарбах. Наприклад, у гравців з’явиться можливість повзати, що дозволить Еллі ховатися під машинами або у високій траві.

Крім того, набагато цікавішими стануть і рукопашні битви, оскільки головна героїня зможе елегантно ухилятися від ударів ворогів. Однак і в недругів можливостей для пошуку і протистояння Еллі буде більше.

У вцілилих будуть собаки, які можуть не тільки знаходити дівчину за запахом, але і втекти від яких буде набагато складніше. Також з’являться і нові заражені, які стануть справжнім випробуванням навіть для ветеранів гри.

Розробники обіцяють, що гра залишиться лінійною, однак тепер буде розбита на локації, які будуть набагато різноманітнішими і більшими, що дозволить довше їх досліджувати.

Крім того, вже відомо, що мережевої гри в The Last of Us Part II не буде, оскільки проект і без неї виходить просто величезним.

Дата виходу: 29 травня

Платформи: PlayStation 4

Ghost of Tsushima

Ще одним сильним ексклюзивом на PlayStation 4 в 2020 році стане відеогра Ghost of Tsushima від студії Sucker Punch, відомої серією Infamous.

Однак цього разу замість “супергеройського коміксу” гравцям запропонують справжній самурайський бойовик, дія якого розгортатиметься в Японії в 1274 році, під час першого вторгнення монголів в країну.

Під керуванням гравців опиниться Джин Сакай – самурай, який вивчає стиль примари для протистояння загрозі.

Ghost of Tsushima поєднує в собі Stealth і Action-Adventure, однак і тут примудряється зробити геймплей досить унікальним. Справа в тому, що розробники надихалися класичними фільмами та історіями про самураїв і дійшли висновку, що такі битви найчастіше вирішуються одним ударом.

Ось і нова відеогра сповідуватиме таку філософію. Тобто не варто чекати затяжних та ефектних боїв. Замість цього тут доведеться вичікувати ходу свого суперника, розуміти, де і коли він відкривається. Битви з більшістю супротивників закінчуватимуться так само швидко, як і починаються.

Дата виходу: літо

Платформи: PlayStation 4

Halo Infinite

Не залишимо без уваги ми і відеоігри, про які поки хоч і мало відомо, але на які обов’язково потрібно звернути свою увагу. Вся справа в тому, що вони стануть першими представниками нового покоління ігрових платформ, які з’являться вже наприкінці 2020 року.

Першою такою відеогрою стане Halo Infinite, яка знову зосередить історію на Майстрі Чіфі і кільці Halo. Сюжетно вона продовжить розповідь Halo 5: Guardians.

Відомо, що для розробки проекту задіяли абсолютно новий рушій під назвою Slipspace, який повинен показати міць Xbox Series X.

Розробники прислухалися до відгуків фанатів і вирішили повернути можливість проходження відеогри на розділеному екрані.

На жаль, наразі це все, що відомо про новий проект від 343 Industries, однак можна з упевненістю сказати, що гравців чекає більше новин у 2020 році.

Дата виходу: наприкінці року

Платформи: Xbox Series X, ПК

Godfall

А другим новачком у 2020 році, що закриває наш список, буде Godfall, який повинен стати однією з перших відеоігор на PlayStation 5.

Про сюжет відеогри мало що відомо, але розробники трохи розповіли гравцям про те, чого варто очікувати від неї.

Godfall повинен стати сумішшю жанрів Hack and Slash та ARPG, який називають Looter-Slasher. Відомо, що гравців заохочуватимуть за агресивний, але обдуманий стиль. Головним фокусом відеогри буде ближній бій і, хоча у персонажів буде зброя дальнього бою, її ефективність буде набагато меншою.

Цікавим фактом є те, що проект розроблявся для кооперативного проходження до трьох гравців. Для цього навіть створили спеціальну модель поведінки ворогів, яка змінюватиметься залежно від того, скільки людей грає.

Всього в Godfall на виході буде три класи, кожен з яких володіє своїми вміннями і може носити до двох одиниць зброї. Також у відеогрі будуть застосовуватися всі “фішки” нового контролера PlayStation 5. Розробники запевняють, що гравці навіть зможуть за відчуттями відрізнити, яким покриттям пересувається персонаж.

Дата виходу: наприкінці року

Платформи: PlayStation 5, ПК

Владислав Бомбела

Відео: Bethesda Softworks, Valve, Cyberpunk 2077, PlayStation, HALO