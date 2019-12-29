Трендовий манікюр на Новий рік 2020 – щурі та миші, оскільки ця тварина стане символом наступного року. Факти ICTV зібрали найкреативніші варіанти малюнків на нігтях із зображенням господаря року.

Якщо у нас до щурів і мишей ставляться не дуже добре, то в східних країнах – це символ багатства і щастя. Тому манікюр на Новий рік 2020 з “портретом” миші – своєрідний спосіб задобрити тотемну тварину та привабити в своє життя гроші та удачу.

Як зробити гарний дизайн у цій стилістиці – читайте далі.

Манікюр у мультяшному стилі

Джеррі, мишки з Кота Леопольда, Стюарт Літтл, Гаєчка, Ремі з Рататуя – в інтернеті маса зображень цих мультяшних героїв на нігтях. Але найбільшою популярністю користується Міккі Маус і його подружка Мінні.

Такі зображення асоціюються з дитинством і безтурботністю, тому здебільшого підходять дівчатам-підліткам або студенткам. Але якщо малюнок не грубий, він гармонійно впишеться в образ навіть солідної панянки.



































Манікюр на Новий рік 2020: ідеї з пацюками і мишками / 9 фотографий

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Мінімалізм

Якщо мультяшні зображення не підходять, можна підібрати мінімалістичний варіант. Це можуть бути обриси щура або миші, частина її голови, хвіст. Або ж можна зобразити на нігтях сир. Втім, мінімалізм – не привід відмовлятися від гліттера, кришталевої крихти пікс або страз.



































Манікюр на Новий рік 2020: ідеї з пацюками і мишками / 9 фотографий

Наносяться малюнки за допомогою кісточки, наліпок чи дотсу – на всі пальці або лише на деякі. Врахуйте, що тренд майбутнього сезону закликає модниць робити акцент на великому пальці.

Раніше Факти ICTV підібрали кілька ідей гарного зимового манікюру. Деякі варіанти також можна використовувати і для новорічного дизайну нігтів.