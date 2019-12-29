У більшості регіонах України 29 грудня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У західних та північних областях України очікується сніг. Температура вдень 2°…-2°, а вночі 0°…-3°.

Жителям центральної частини країни синоптики прогнозують мокрий сніг і заморозки до -1, однак вдень місцями температура повітря прогріється до 2°…4°.

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На Сході хмарно, хоча в Харківській області можливий мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть 1°…4° днем та 1°…-1° вночі.

В Одеській і Миколаївській областях також пройде мокрий сніг, а в Херсонській та Запорізькій – хмарно. Температура на півдні вдень 2°…4°, а вночі 3°…-1°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Новий рік 2020.