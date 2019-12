Привітання з прийдешнім 2020 роком в СМС

Своїх близьких друзів, родичів та знайомих можна привітати з Новим роком, відправивши СМС. Щоб ваше повідомлення було справді незабутнім, скористайтеся оригінальними текстами з добірки Фактів ICTV.

СМС-привітання з Новим роком 2020 – це яскравий текст, який підійме настрій знайомим, колегам, друзям і рідним.



У новорічну ніч відправте всім своїм знайомим і близьким приємне привітання, а цікаві варіанти дивіться в нашій добірці.

***

Новий рік — чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Хай ніч казкова радість принесе,

Ялинка ніжно мерехтить вогнями.

Та буде щастя вам понад усе

З любов’ю, гумором, піснями.

А в хаті стане світло і тепло,

Так затишно і гарно, що є сили.

Щоб в році новому вам завжди везло,

Були усі здорові та щасливі!

Читайте: All I Want For Christmas Is You: Мерайя Кері презентувала новий кліп на свій хіт

Як привітання з Новим роком ви також можете відправляти відомі та улюблені рядки пісень.

Під Новий рік, під Новий рік

Летять сніжинки на поріг,

Немов вертаються назад

Додому із чужих доріг.

І з побажаннями до нас

Приходить добрий Дід Мороз,

Бажає щастя і добра, всього,

Що й досі не збулось.

Наталія Май – Під Новий Рік

***

А під Новий Рік

Люди зустрічаються.

А під Новий Рік

Мрії всі збуваються.

А під Новий Рік

Твій дім не закривається:

Може, прийде той,

Кого ти сподіваєшся.

Скрябін – А під Новий рік

***

Happy New Year,

Happy New Year!

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend.

Happy New Year,

Happy New Year!

May we all have our hopes, our will to try.

ABBA – Happy New Year

Вибирайте будь-який текст і сміливо пишіть СМС тим, кого треба привітати. А якщо вам потрібно розважити на Новий рік дітей, то читайте 7 кращих ідей для ігор, які раніше опублікували Факти ICTV.