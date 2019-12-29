Як краще провести новорічні свята в інтимній обстановці зі своєю другою половинкою – читайте в секс-календарі від Фактів ICTV.

Новорічні свята ознаменуються великою кількістю вільного часу, а для пар це ще і можливість усамітнитися та насолодитися товариством один одного. Факти ICTV створили секс-календар, який допоможе урізноманітнити ваше інтимне життя протягом канікул.

29 грудня – Розслаблення

Це перший день після напруженого останнього робочого тижня року, але ж для багатьох це підтягування хвостів, тонни звітів, тощо. Енергії на щось незвичайне навряд чи вистачить. Тому влаштуйте піжамну вечірку.

Однак не потрібно вбиратися в плюшевий костюм зі свинкою Пеппою на принті. Придбайте заздалегідь щось елегантніше, наприклад, шовковий костюм.

Розслабитися допоможуть вино, аромамасла (їх потрібно не пити, а втирати в тіло), свічки та мандаринки (Новий рік як-не-як).

30 грудня – Паті-хард

Це другий вихідний, тому і сил, і часу у вас буде більше. Відмінно для такого дня підійде секс-гра. Вони бувають різні: у стилі настільної гри, онлайн-карток, вікторини. Тут все на ваш розсуд.

Наприклад, кожен партнер готує низку запитань, а потім по черзі задаєте їх. Відповідаєш правильно – партнер виконує ваше бажання, а якщо ні, то ви виконуєте (йдеться не про кукурікання та присідання).

31 грудня – Домашній секс

Зазвичай, у цей день жінкам доводиться проводити багато часу на кухні, можна скористатися цим моментом.

Звернення до жінок: не надягайте на кухню спортивний костюм або вузькі джинси. Досить простої сукні, до речі, білизну під неї не обов’язково надягати. Про це свого коханого потім можна і ненароком оповістити.

Лише, будь ласка, перед втіхами вимкніть плиту та приберіть гострі предмети, а то продовжувати доведеться в компанії лікарів або пожежних.

Однак, якщо ви святкуєте Новий рік не вдома, то Факти ICTV раніше вже розповідали, як займатися сексом в публічних місцях.

1 січня – Спокійний секс

Після новорічної ночі та бурхливих святкувань хочеться завжди умиротворення та спокою. Ваш порятунок – повільний секс і лежачі пози.

Прикрасити нудьгу допоможуть довгі та ніжні прелюдії. Ба більше, подібний секс завжди допомагає насолодитися партнером сповна.

2 січня – Масаж

У багатьох цей день буде робочим, однак, хто сказав, що він повинен проходити без сексу.

Подратуйте свого партнера ще на роботі еротичними фото. Для вечірнього променаду підійде масаж, який відмінно розслабить після важкого дня.

3 січня – Секс-флірт

І знову зранку на роботу. Перетворіть цей день у своєрідний квест із секс-повідомлень. Пишіть все, що приходитиме в голову (звичайно не те, що потрібно оплатити комуналку або купити додому туалетний папір). Пишіть сьогодні лише про секс.

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А вечір присвятіть секс-іграшкам. Тут же все залежить від ваших уподобань.

4 січня – Рольові ігри

Можна обійтися стандартним набором лікаря, вчителя, чирлідера або БДСМ. Для тих, хто не шукає легких шляхів, можна влаштувати цілу виставу. Наприклад, відтворити улюбленого супергероя або персонажа з фільму. Подібних костюмів в інтернеті багато.

Навіть якщо ви в таких образах на людях з’явитеся, навряд чи це когось збентежить. Новий рік все-таки, маскаради.

5 січня – Еротичні фільми

Затишні вихідні теж іноді потрібні. Для цього можна влаштувати спільний перегляд фільмів, звичайно, еротичних. Ловіть добірку найкращих у жанрі відвертих картин.

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6 січня – Голі гри

Якщо ви релігійні люди, то варто нагадати, що це день перед Різдвом, тому краще утриматися від інтимних втіх у Святвечір.

Проте, якщо ви не релігійні люди, то можете влаштувати собі день наготи. Все, що ви робите зазвичай, але голяка. Крім того, можна так пограти в рухливі ігри, наприклад, у твістер.

7 січня – Затишшя

Більшість українців православні, тому займатися сексом у цей день не можна. Краще присвятіть цей вечір духовній складові ваших стосунків.

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