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Факти / Lifestyle

Що очікує Україну в 2020 році – астропрогноз

Які події чекають на Україну та її громадян у 2020 році – читайте в гороскопі на Фактах ICTV.

Що очікує Україну в 2020 році – астропрогноз

Гороскоп на 2020 рік для України для Фактів ICTV підготував консультант з китайської астрології Ба Цзи Давид Векуа.

Для України 2020 рік у першу чергу буде пов’язаний з великими коштами, які витрачатиме влада.

У рамках держави можна сказати, що економічний та фінансовий бік для України будуть найгострішими проблемами 2020 року. Існує загроза дефолту, хоча можлива девальвація національної валюти та брак інвестицій в економіку.

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Згідно з астропрогнозом у кращому прочитанні, нашу країну очікує складна глобальна реформа фінансової та економічної систем, у гіршому – зовнішні кредитори отримують сильну політичну позицію в країні в обмін на відстрочку за невиконані платежі. Пік загострення з цих питань – квітень.

– Розглядаючи взаємодію енергій наступного року, можна проаналізувати лише 33,33% ймовірності настання подій (Ба Цзи). Ще 33,33% – це оточення України, де та з ким (Фен Шуй). І ще 33,33% це власні зусилля керівництва країни та народу. Ось і виходить 100% долі, – розповідає астролог.

За його словами, на практиці, ухвалюючи рішення, відштовхуються від поточної обстановки, тому ті 33,33% Ба Цзи, можна вважати ключовими. А найгірший або найкращий варіант реалізується вже в залежності від контексту, конкретних дій та людей.

Народ буде все більше розчаровуватися у владі через дії в сфері національної ідентичності та спадщини, а також через фінансові претензії щодо реалізації бюджету.

Стосунки з сусідніми державами матимуть вагомий характер. Вплив іноземців у 2020 році буде особливо значущим.

Весь рік пронизаний стосунками з сусідніми державами, зав’язаними на складних і навіть неприємних питаннях – в України грошей стає все менше, а у вплив зовнішніх факторів посилюється. Це не простий рік.

– Щиро, дуже хочеться написати, щось більше бадьоре, але маємо, те, що маємо! – зазначив астролог.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для українських топ-чиновників на 2020 рік.

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