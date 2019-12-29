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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 29 грудня 2019

29 грудня відзначають Міжнародний день віолончелі. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 29 грудня 2019

Іменини 29 грудня святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.

29 грудня святкують Міжнародний день віолончелі – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики.

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За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.

Народні прикмети на 29 грудня:

  • Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.
  • Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.
  • Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.
  • Холоди та негода в Аггея день віщують сувору зиму.

Що не можна робити 29 грудня:

  • Сьогодні не варто одягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.
  • Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв’язках.
  • Не можна вдягати одяг навиворіт.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.

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