29 грудня відзначають Міжнародний день віолончелі. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 29 грудня святкують Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.
29 грудня святкують Міжнародний день віолончелі – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики.
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За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Аггея або Огія. Він був одним з останніх пророків Старого Завіту.
Народні прикмети на 29 грудня:
- Якщо іній на вулиці, то на Святки тепло буде.
- Мороз в цей день обіцяє холодну погоду до Хрещення.
- Якщо мороз малює на склі візерунки, то холоди ще 20 днів протримаються.
- Холоди та негода в Аггея день віщують сувору зиму.
Що не можна робити 29 грудня:
- Сьогодні не варто одягати червоне та довго дивитися на себе в дзеркало. Так ви можете накликати на себе біду.
- Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв’язках.
- Не можна вдягати одяг навиворіт.
Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.