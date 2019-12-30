Бутерброди на Новий рік 2020: 6 рецептів

Ми звикли бачити на новорічних столах бутерброди з ікрою, шпротами і сьомгою. Пропонуємо відійти від звичних рецептів і зробити оригінальні і смачні бутерброди на Новий рік 2020.

Бутерброди – популярна закуска, без якої важко уявити новорічний стіл. Вони відкривають урочисту трапезу і втамовують голод під час застілля. Факти ICTV підібрали шість несподіваних рецептів, які допоможуть створити яскраві бутерброди на Новий рік 2020.

Бутерброд з хумусом і рожевою редькою

Інгредієнти:

хліб;

хумус;

слайси рожевої редьки;

чіа, кіноа та інше їстівне насіння.

Спосіб приготування:

Підсмажити хліб. Намастити хумусом, викласти зверху нарізану редьку і посипати кіноа/чіа.

Бутерброд з козячим сиром, індичкою та помідорами

Інгредієнти:

цільнозернові тости;

мус з вершків і козячого сиру – 3 ст. л.;

грудка індички – 200 г;

помідори чері – 300 г;

оливкова олія – ​​3 ст. л.;

пшеничне борошно – 1 ст. л.;

морська сіль;

свіжа шавлія;

свіжий чебрець;

насіння нігели.

Спосіб приготування:

Порізати грудку індички на дрібні шматочки. Обсмажити їх з невеликою кількістю оливкової олії і дрібкою морської солі. Додати столову ложку борошна перед завершенням обсмажування. Намастити тости козячим мусом. Викласти зверху обсмажені шматочки індички і помідори чері, попередньо розрізані на дві частини. Додати свіже листя шавлії, чебрець і посипати насінням нігели.

Бутерброд з інжиром

Інгредієнти:

цільнозерновий хліб;

свіжий інжир – 4 шт.;

козячий сир – 4 ст. л.;

грецький йогурт – 1 ч. л.;

свіжий чебрець.

Спосіб приготування:

У невелику миску додати козячий сир і грецький йогурт. Змішати компоненти за допомогою виделки, щоб вийшов мус. Інжир нарізати слайсами. Викласти мус з козячого сиру на хліб. Потім інжир і чебрець. За бажанням можна збризнути все медом.

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Бутерброд з козячим сиром і помідорами

Інгредієнти:

хліб;

мус з козячого сиру – 5 ст. л.;

помідори – 5 шт.;

каперси або оливки;

насіння гранату;

гранатовий соус;

чебрець.

Спосіб приготування:

Викласти на хліб мус з козячого сиру. Потім слайси помідорів, каперси і зерна гранату. Зверху трохи полити гранатовим соком і прикрасити чебрецем.

Бутерброд з хумусом і кропом

Інгредієнти:

хліб;

хумус;

тонко нарізана редиска – 4 шт.;

свіжий кріп;

авокадо – 2 шт.;

паростки броколі;

кунжут;

сіль і чорний перець.

Спосіб приготування:

Намастити хумус на хліб. Покласти зверху нарізаний редис і кріп. Потім додати слайси авокадо і паростки броколі. Посипати сіллю, перцем та кунжутом.

Бутерброд з авокадо і лососем

Інгредієнти:

шпинат;

оливкова олія;

філе лосося – 1 шт.;

хліб;

мус з авокадо;

кріп;

морська сіль і перець.

Як приготувати:

Викласти авокадо на хліб. Налити олію на сковороду, обсмажити шпинат на середньому вогні. Приправити сіллю і перцем. Викласти зверху авокадо. Протерти сковороду серветкою і обсмажити лосося по 3 хвилини з кожного боку, приправивши сіллю та перцем. Зняти з вогню та покласти на шар шпинату. Прикрасити кропом, полити гірчицею чи соусом з манго.

Рецепти салатів на Новий рік 2020, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року білого Щура по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.