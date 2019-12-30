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Факти / Lifestyle

Бутерброди на Новий рік 2020: 6 рецептів

Ми звикли бачити на новорічних столах бутерброди з ікрою, шпротами і сьомгою. Пропонуємо відійти від звичних рецептів і зробити оригінальні і смачні бутерброди на Новий рік 2020.

Бутерброди на Новий рік 2020: 6 рецептів

Бутерброди – популярна закуска, без якої важко уявити новорічний стіл. Вони відкривають урочисту трапезу і втамовують голод під час застілля. Факти ICTV підібрали шість несподіваних рецептів, які допоможуть створити яскраві бутерброди на Новий рік 2020.

Бутерброд з хумусом і рожевою редькою

Інгредієнти:

  • хліб;
  • хумус;
  • слайси рожевої редьки;
  • чіа, кіноа та інше їстівне насіння.

Спосіб приготування:

  1. Підсмажити хліб.
  2. Намастити хумусом, викласти зверху нарізану редьку і посипати кіноа/чіа.

Бутерброд з козячим сиром, індичкою та помідорами

Інгредієнти:

  • цільнозернові тости;
  • мус з вершків і козячого сиру – 3 ст. л.;
  • грудка індички – 200 г;
  • помідори чері – 300 г;
  • оливкова олія – ​​3 ст. л.;
  • пшеничне борошно – 1 ст. л.;
  • морська сіль;
  • свіжа шавлія;
  • свіжий чебрець;
  • насіння нігели.

Спосіб приготування:

  1. Порізати грудку індички на дрібні шматочки. Обсмажити їх з невеликою кількістю оливкової олії і дрібкою морської солі. Додати столову ложку борошна перед завершенням обсмажування.
  2. Намастити тости козячим мусом. Викласти зверху обсмажені шматочки індички і помідори чері, попередньо розрізані на дві частини.
  3. Додати свіже листя шавлії, чебрець і посипати насінням нігели.

Бутерброд з інжиром

 

Інгредієнти:

  • цільнозерновий хліб;
  • свіжий інжир – 4 шт.;
  • козячий сир – 4 ст. л.;
  • грецький йогурт – 1 ч. л.;
  • свіжий чебрець.

Спосіб приготування:

  1. У невелику миску додати козячий сир і грецький йогурт. Змішати компоненти за допомогою виделки, щоб вийшов мус.
  2. Інжир нарізати слайсами.
  3. Викласти мус з козячого сиру на хліб. Потім інжир і чебрець. За бажанням можна збризнути все медом.

Читайте: Що готувати на Новий рік 2020: рецепти страв до святкового столу

Бутерброд з козячим сиром і помідорами

Інгредієнти:

  • хліб;
  • мус з козячого сиру – 5 ст. л.;
  • помідори – 5 шт.;
  • каперси або оливки;
  • насіння гранату;
  • гранатовий соус;
  • чебрець.

Спосіб приготування:

  1. Викласти на хліб мус з козячого сиру. Потім слайси помідорів, каперси і зерна гранату.
  2. Зверху трохи полити гранатовим соком і прикрасити чебрецем.

Бутерброд з хумусом і кропом

Інгредієнти:

  • хліб;
  • хумус;
  • тонко нарізана редиска – 4 шт.;
  • свіжий кріп;
  • авокадо – 2 шт.;
  • паростки броколі;
  • кунжут;
  • сіль і чорний перець.

Спосіб приготування:

  1. Намастити хумус на хліб.
  2. Покласти зверху нарізаний редис і кріп.
  3. Потім додати слайси авокадо і паростки броколі.
  4. Посипати сіллю, перцем та кунжутом.

Бутерброд з авокадо і лососем

Інгредієнти:

  • шпинат;
  • оливкова олія;
  • філе лосося – 1 шт.;
  • хліб;
  • мус з авокадо;
  • кріп;
  • морська сіль і перець.

Як приготувати:

  1. Викласти авокадо на хліб.
  2. Налити олію на сковороду, обсмажити шпинат на середньому вогні. Приправити сіллю і перцем. Викласти зверху авокадо.
  3. Протерти сковороду серветкою і обсмажити лосося по 3 хвилини з кожного боку, приправивши сіллю та перцем. Зняти з вогню та покласти на шар шпинату.
  4. Прикрасити кропом, полити гірчицею чи соусом з манго.

Рецепти салатів на Новий рік 2020, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року білого Щура по-справжньому яскравою, підготували Факти ICTV.

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