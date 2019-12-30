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Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

Як приготувати оселедець під шубою – покроковий відео рецепт улюбленого новорічного салату.

Оселедець під шубою – покроковий відео рецепт

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних новорічних салатів, вічний конкурент Олів’є. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт салату Оселедець під шубою.

Інгредієнти:

  • Оселедець 2 шт;
  • Буряк (варений) 4 шт;
  • Картопля (варена) 3 шт;
  • Морква (варена) 3 шт;
  • Цибуля ріпчаста 0,5 шт;
  • Яйце куряче (варене) 5 шт;
  • Майонез із перепелиним яйцем за смаком;
  • Гілочка кропу 1 шт.

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Покроковий рецепт:

Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.

Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.

Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.

Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.

Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.

Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.

Останній шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.

Прикрасити салат окремо натертим яєчний білком і жовтком. Прикрасити салат.

Фото: Dreamstime

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