Як приготувати оселедець під шубою – покроковий відео рецепт улюбленого новорічного салату.

Оселедець під шубою – один із улюблених традиційних новорічних салатів, вічний конкурент Олів’є. Пропонуємо вашій увазі покроковий рецепт салату Оселедець під шубою.

Інгредієнти:

Оселедець 2 шт;

Буряк (варений) 4 шт;

Картопля (варена) 3 шт;

Морква (варена) 3 шт;

Цибуля ріпчаста 0,5 шт;

Яйце куряче (варене) 5 шт;

Майонез із перепелиним яйцем за смаком;

Гілочка кропу 1 шт.

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Покроковий рецепт:

Оселедець обробити на філе без шкіри і кісток. Нарізати невеликими кубиками.

Дно салатник змастити майонезом. Усі шари змащувати майонезом.

Викласти картоплю, натерту на крупній тертці. Майонез.

Другий шар: оселедець і дрібно нарізана ріпчаста цибуля. Майонез.

Третій шар: терта на середній терці морква. Майонез.

Четвертий шар: терті на середній терці 3 варених яйця. Майонез.

Останній шар: тертий на середній тертці варений буряк. Майонез.

Прикрасити салат окремо натертим яєчний білком і жовтком. Прикрасити салат.