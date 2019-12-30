Привітання з прийдешнім 2020 роком в СМС

Своїх близьких друзів, родичів та знайомих можна привітати з Новим роком, відправивши СМС. Щоб ваше повідомлення було справді незабутнім, скористайтеся оригінальними текстами з добірки Фактів ICTV.
СМС-привітання з Новим роком 2020 – це яскравий текст, який підійме настрій знайомим, колегам, друзям і рідним.
У новорічну ніч відправте всім своїм знайомим і близьким приємне привітання, а цікаві варіанти дивіться в нашій добірці.
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Новий рік — чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
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З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком, з новим щастям!
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Хай ніч казкова радість принесе,
Ялинка ніжно мерехтить вогнями.
Та буде щастя вам понад усе
З любов’ю, гумором, піснями.
А в хаті стане світло і тепло,
Так затишно і гарно, що є сили.
Щоб в році новому вам завжди везло,
Були усі здорові та щасливі!
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Як привітання з Новим роком ви також можете відправляти відомі та улюблені рядки пісень.
Під Новий рік, під Новий рік
Летять сніжинки на поріг,
Немов вертаються назад
Додому із чужих доріг.
І з побажаннями до нас
Приходить добрий Дід Мороз,
Бажає щастя і добра, всього,
Що й досі не збулось.
Наталія Май – Під Новий Рік
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А під Новий Рік
Люди зустрічаються.
А під Новий Рік
Мрії всі збуваються.
А під Новий Рік
Твій дім не закривається:
Може, прийде той,
Кого ти сподіваєшся.
Скрябін – А під Новий рік
***
Happy New Year,
Happy New Year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend.
Happy New Year,
Happy New Year!
May we all have our hopes, our will to try.
ABBA – Happy New Year
Вибирайте будь-який текст і сміливо пишіть СМС тим, кого треба привітати. А якщо вам потрібно розважити на Новий рік дітей, то читайте 7 кращих ідей для ігор, які раніше опублікували Факти ICTV.