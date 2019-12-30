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Факти / Lifestyle

Привітання з прийдешнім 2020 роком у картинках

31 грудня – улюблений день мільйонів людей у різних країнах світу. У це свято заведено вітати близьких друзів і родичів з прийдешнім Новим роком. Оригінальним варіантом привітання є новорічні картинки.

Привітання з прийдешнім 2020 роком у картинках

У кожній країні свої традиції святкування Нового року, але є кілька звичаїв, які об’єднують людей у ​​всьому світі. Заведено прикрашати будинок яскравими вогниками, дарувати подарунки і вітати один одного.

Трапляється, що рідні й близькі люди знаходяться далеко, але це не привід сумувати і забувати про привітання. Надішліть їм картинки з Новим роком 2020 та щирі душевні побажання. Завдяки інтернету приємна звістка дійде в будь-яке місце світу всього за декілька секунд. Факти ICTV підготували привітання в картинках з Новим роком.

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Раніше Факти ICTV розповідали, як приготувати бутерброди, і поділилися смачними рецептами.

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