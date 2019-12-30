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Факти / Lifestyle

Страви на Новий рік Щура 2020

Які страви варто приготувати на Новий рік Щура 2020 — читайте в рецептах від Фактів ICTV.

Страви на Новий рік Щура 2020

Щоб як слід зустріти Новий рік, треба заздалегідь подбати про святковий стіл. Актуальними є сирні страви, адже головний символ 2020 року – металевий Щур. Це можуть бути легкі перекуси, ситні салати і смачні десерти, що створять святковий настрій.

Сирний Наполеон

Сырный Наполеон

Перша страва на Новий рік Щура 2020 – торт-салат, який можна приготувати з будь-якою начинкою, обов’язковим інгредієнтом є лише сир. У нашому випадку страву доповнять ананаси і відварене філе курки.

Інгредієнти:

  • Тісто листкове – 300 г
  • Сир – 150 г
  • М’ясо куряче відварне – 100 г
  • Ананас консервований – 75 г
  • Горіхи волоські – 40 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Вершки – 50 мл
  • Яйце – 1 шт

Приготування:

  1. Розморожуємо тісто і викладаємо на деко, покрите пергаментом. Розрізаємо на 6-8 рівних прямокутників. Змащуємо все збитим яйцем і робимо рівномірні часті проколи виделкою. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів. Відправляємо коржі запікатися на 15 хвилин.
  2. Під час приготування коржів можна зайнятися начинкою. У глибоку миску натираємо сир (кришимо, якщо це тверді сорти). Одразу додаємо вершки, розчавлений часник і дрібно покришене м’ясо. Кладемо горіхи (попередньо подрібнюємо їх у ступі або ножем) та акуратно нарізані кубиками ананаси. Все перемішуємо.
  3. З’єднуємо Наполеон. Для цього на кожен шар рівномірно викладаємо по 2 ст. ложки начинки. Так збираємо весь торт-салат, крім двох коржів. Їх кришимо і посипаємо зверху та з боків.

Сирний Наполеон готовий, залишилося відправити його на кілька годин в холодильник і можна подавати на стіл.

Читайте: Прості рецепти салатів на Новий рік 2020

Новорічні мишки

новогодние мышки

Тематична закуска для Нового року 2020 готується за лічені хвилини, при цьому виглядає надзвичайно святково.

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 240 г
  • Сир твердий або плавлений – 150 г
  • Морква – 20 г
  • Часник – 2 зубчики або за смаком
  • Майонез – 100 г
  • Петрушка – 2 гілочки для прикрашання
  • Чорний перець горошком – 12 шт. для прикрашання

Приготування:

  1. Сир подрібнюємо на крупній тертці, до нього додаємо дрібно нарізані крабові палички. Все це змішуємо з сіллю, часником, майонезом. Суміш відправляємо до холодильника мінімум на годину.
  2. Після охолодження формуємо витягнуті овали з одним загостреним кінцем – це будуть мишки.
  3. Робимо оченята з горошків перцю, кружечки моркви будуть вухами. Хвости – смужки з крабових паличок або моркви. У довільному порядку прикрашаємо тарілку (сир, зелень). Перед подачею страві потрібно дати охолонути в холодильнику. За бажанням можна додати до суміші куряче філе або інші інгредієнти за смаком.

Читайте: Салат Олів’є – рецепт на Новий рік 2020

Панакота зі смаком мандарина

Мандариновая паннакотта

Мандарини – найноворічніший фрукт, тому без десерту з цим смаком ніяк.

Інгредієнти:

Для вершкового желе:

  • Вершки 20% – 400 мл
  • Цукор – 2 ст. ложки
  • Желатин – 10 г
  • Вода – 2 ст. ложки

Для мандаринового желе:

  • Мандарини – до 5 штук
  • Цукор – 0,5 ст. ложки
  • Желатин – 5 г
  • Вода – 1 ст. ложка

Приготування:

  1. Для приготування вершкового желе необхідно залити желатин холодною водою, перемішати і залишити до набухання хвилин на 5-10.
  2. Тим часом у невелику каструльку насипаємо цукор, заливаємо вершками і ставимо на вогонь. Треба дочекатися, поки розчиниться цукор, однак вершки не повинні закипіти.
  3. Каструльку знімаємо з плити і додаємо желатин. Ретельно перемішуємо. Розливаємо готову суміш у склянки, приблизно до половини.
  4. Для мандаринового желе треба знову залити желатин водою, перемішати.
  5. Вичавлюємо сік з мандаринів, проціджуємо від м’якоті. Додаємо цукор і желатин.
  6. Після того, як вершкове желе застигне, заливаємо мандаринову суміш. Знову відправляємо в холодильник до повного застигання. Десерт готовий!

Якщо ви ще не знаєте, що приготувати на Новий рік 2020, Факти ICTV підготували добірку новорічних страв до святкового столу.

Фото: Dreamstime

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