У січні 2020 року буде 21 робочий день і 10 вихідних. У цьому місяці відзначають два державних свята, які передбачають додаткові для українців.

У січні 31 день, з яких 21 робочий і десять вихідних – 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25 і 26 числа.

Перший додатковий вихідний в українців буде 1 січня (Новий рік). Різдво 7 січня, яке припадає на вівторок, також буде вихідним.

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Крім того, в Кабміні 6 січня вирішили зробити вихідним і перенесли робочий день на 11 січня.

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Хрістoво

Раніше Факти ICTV розповідали про вихідні на Новий рік 2020. Перед Новим роком 2020 рекомендують перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на 21 і 28 грудня відповідно.