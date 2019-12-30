30 грудня відзначають день пророка Даниїла. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 30 грудня святкують Микита, Микола, Олександр, Іван, Петро, Данило, Денис, Степан, Сергій, і Михайло.

Сьогодні – Данилів день, в який вшановують пам’ять пророка Даниїла.

Також 30 грудня православна церква згадує Ананія, Азарія і Мисаїла. Ці юнаки відмовилися вклонятися новому ідолу, якого поставив цар Навуходоносор II.

За це їх наказали стратити у вогняній печі, але їх врятував архангел Михаїл.

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Народні прикмети на 30 грудня:

яка буде погода на Данила, така буде і в травні;

іній в цей день говорить про потепління через тиждень;

сни на 30 грудня вважаються віщими;

заметіль 30 грудня говорить про те, що наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити 30 грудня:

не можна лаятися, сваритися і встрягати в конфлікти;

не можна вживати алкоголь;

не можна займатися хатніми справами.

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