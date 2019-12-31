Короткі привітання з Новим роком 2020

Короткі привітання з Новим роком дозволять швидко і доречно висловити свої побажання. Влучні, смішні і святкові слова для рідних і близьких зібрали Факти ICTV.

У коротких привітань з Новим роком 2020 багато переваг: найчастіше кілька слів можуть висловити вашу думку краще, ніж ціла поема. До того ж невеликий вірш або кілька речень можуть бути доречними в рамках вашого святкування.

Дивіться найкращі варіанти коротких привітань з Новим роком в нашому матеріалі.

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З Новим роком! Нехай цей рік подарує масу можливостей і ідей, щасливих моментів і добрих друзів.

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З Новим роком! Бажаю цілий рік перебувати у вирі щастя, любові, успіху і радості. Нехай дива трапляються, а мрії завжди збуваються!

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Блискучого Нового року,

Затишку сімейного Вам,

Здоров’я, вдачі, свободи,

Успіхів всім Вашим ділам!

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Нехай в новому році все виходить, збувається, гріє, реалізується, ллється, радує і приносить щодня привід для посмішки. З Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю, щоб цей рік став часом тільки хороших новин, відмінного богатирського здоров’я і безмежного щастя!

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Багато щасливих моментів вам, багато вдач і перемог! Щоб все іскрилося, блищало і надихало. Снігу, ялинок, чарівництва і, звичайно ж, тепла. З Новим роком!

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З Новим роком. Нехай за вікном буде казка, а в будинку – атмосфера щастя. Бажаю чудесного року тільки з хорошими подіями і добрими людьми.

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З Новим роком! Бажаю яскравих гірлянд радості, різнокольорових вогнів веселощів, захопливих днів нового року!

Привітання з Новим роком вибрано, залишилося остаточно визначитися з новорічним меню. Ідеями салатів раніше поділилися Факти ICTV.