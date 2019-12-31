У святковий зимовий день вкрай важливо не забути про привітання для друзів і родичів. Найкращі листівки з Новим роком 2020 дивіться на сайті Факти ICTV.

31 грудня весь світ готується зустрічати Новий рік. У цей день приємно не тільки отримувати привітання, а й відправляти їх тим, хто входить в близьке коло спілкування. Листівки з Новим роком 2020 можна надіслати електронною поштою, відправити їх в месенджерах, а також скинути друзям на стіну в соціальних мережах.

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Привітання в листівках з Новим роком 2020 залишаються в пам’яті девайсів, тому про них точно не забудуть. Вони стануть чудовою альтернативою довгим телефонним розмовам, на які не вистачає часу через передсвяткові клопоти.

Листівки з Новим роком 2020

Раніше Факти ICTV писали про символ Нового 2020 року, яким за східним календарем стане білий металевий Щур.

Фото: Dreamstime