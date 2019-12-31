Новий рік 2020 настав у Новій Зеландії та ще трьох країнах

Кірибаті, Тонга, Самоа та Нова Зеландія вже зустріли Новий рік 2020.
Держава Кірибаті, яка знаходиться в Тихому океані, зустріла Новий рік найпершою у світі – 31 грудня о 12.00 за Києвом.
Далі 2020 рік настав у Тонга та Самоа.
А через годину, о 13.00 за Києвом, – і в Новій Зеландії.
На черзі – Австралія, Японія та обидві Кореї.
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En #Samoa y #Kiribati ya están en el 2020 🥳🥂🎉. Los primeros del planeta.🌏
¿Cómo te estas preparando para despedir el 2019 y recibir el 2020?🤔 #FelizNocheVieja 🎇🎆 pic.twitter.com/7yToZWApkF
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 31, 2019
New Zealand welcomes 2020 with fireworks #NZfirework #Newzealand #firework https://t.co/YLeA9vOGxi
— Shauntv Global (@shauntvGlobal) December 31, 2019
Нагадаємо, у Києві на новорічні свята заборонили використання піротехнічних засобів.