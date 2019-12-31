Новий рік 2020 настав у Новій Зеландії та ще трьох країнах

Кірибаті, Тонга, Самоа та Нова Зеландія вже зустріли Новий рік 2020.

Держава Кірибаті, яка знаходиться в Тихому океані, зустріла Новий рік найпершою у світі – 31 грудня о 12.00 за Києвом.

Далі 2020 рік настав у Тонга та Самоа.

А через годину, о 13.00 за Києвом, – і в Новій Зеландії.

На черзі – Австралія, Японія та обидві Кореї.

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En #Samoa y #Kiribati ya están en el 2020 🥳🥂🎉. Los primeros del planeta.🌏 ¿Cómo te estas preparando para despedir el 2019 y recibir el 2020?🤔 #FelizNocheVieja 🎇🎆 pic.twitter.com/7yToZWApkF — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 31, 2019

Нагадаємо, у Києві на новорічні свята заборонили використання піротехнічних засобів.