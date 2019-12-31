Оригінальні привітання з Новим роком 2020

Якщо хочете не просто привітати людину, а здивувати і відзначитися своєю неординарністю, то вам допоможе наш матеріал. Факти ICTV зібрали кращі оригінальні привітання з Новим роком.

Всім вже приїлися банальні побажання щастя, здоров’я і любові. Чому б не зробити новорічну ніч яскравою і незабутньою, підготувавши неординарне привітання. Адже є стільки оригінальних ідей, які розсмішать, здивують і, головне, покажуть, наскільки дорога вам людина.

Ідея №1 Квест-привітання

Оригінальне привітання з Новим роком 2020 — це організація домашнього (або корпоративного) квесту. Його сенс у тому, що людина виконує завдання, розгадує загадки і шифри, які ланцюжком приводять її до головного призу.

Алгоритм квесту такий:

Перший папірець людина повинна знайти самостійно у потрібний час. Наприклад, можна відправити смс із зазначенням, що робити далі: Чи готовий ти отримувати подарунки? Тоді дивись в шафі.

У шафі (або будь-якому іншому прихованому місці) повинна бути наступна записка. Зашифруйте або складіть загадку так, щоб відповідь вказувала на наступне місце.

Повторити 6-10 разів. Багато етапів робити не треба, варто бути впевненим, що людині будуть під силу ваші завдання. Ще потурбуйтеся про таємність папірців 一 їх не повинні знайти завчасно.

Головний приз повинен стати останнім пунктом в квесті. Однак можна супроводжувати кожну записку невеликим презентом.

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Ідея № 2 Фото і відео

Головна ідея полягає в тому, щоб відновити в пам’яті найкращі і смішні моменти вашої дружби або життя. Такий подарунок підійде сім’ї, друзям і колегам, до того ж варіантів для здійснення багато:

Змонтуйте відеоряд (якщо в запасі є збережені фото і відео).

Фотоальбом 一 у багатьох фото зберігаються лише на смартфоні, так чому б не роздрукувати їх, адже багато моментів вже встигли забутися.

Зробіть колаж 一 це може бути ватман А1, до якого прикріплені фото і додані смішні написи, дати й інше оформлення. Проявіть фантазію, і ваш подарунок точно стане найоригінальнішим і душевним.

Ідея № 3 Гороскопи та прогнози

Зробіть для свого друга гороскоп або приготуйте йому печиво з передбаченнями. Всі прийдешні події треба вигадати самостійно і підійти до цього питання з гумором, добротою. Також потрібно вирішити, як цікаво організувати розпакування гороскопу.

Можна це зробити разом в новорічну ніч, або подарувати конвертики з датами. Нехай людина відкриває їх весь наступний рік і щоразу піднімає собі настрій.

Ідея № 4 Щось матеріальне

Якщо часу на підготовку привітання з Новим роком залишається небагато, варто просто замовити якийсь матеріальний подарунок.

Варіанти оригінальних подарунків:

Святкові набори 一 існує величезний вибір таких презентів (для чоловіків/жінок, друзів, начальників і вчителів). Він буде складатися з декількох корисних речей, тож подарунок виглядатиме дорого і точно стане в пригоді в господарстві (набори косметичних засобів, приладдя на кухню, канцелярія або солодощі).

Старовинні речі 一 сувенір, який оцінять хоча б за його вік. До того ж такий подарунок може бути бюджетним, якщо шукати на платформах на кшталт ОЛХ або міських барахолках. Ви здивуєтеся, скільки цікавих старовинних реліквій можна знайти 一 від монет і марок до речей, що належали солдатам у Першій світовій.

Шукайте те, що буде корисним, але людина сама собі такого ніколи не купить. Як на рахунок вінчика, який збиває молоко для кави, словника-сейфа або ліхтарика для книги 一 варіантів дуже багато.

Ідея № 5 Поклич Санту

Чому б не згадати дитинство і не доповнити святкову програму виступом Санти чи іншого актора, наприклад, міма. Це не дуже дорого, але подарує безліч яскравих емоцій.

Новорічний подарунок може бути пов’язаний з символом 2020 року. Раніше Факти ICTV підібрали цікавий матеріал про білого металевого Щура.