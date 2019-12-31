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Переддень Нового року: Google випустив дудл

Google випустив дудл напередодні Нового року – останній день 2019 року за григоріанським календарем.

Переддень Нового року - дудл Google

Напередодні Нового року починаються урочистості з нагоди зустрічі наступного 2020 року. Google привітав усіх святковим дудлом.

31 грудня у багатьох країнах відзначають з хлопавками, феєрверками та іншої піротехнікою. У католиків – це День Святого Сильвестра.

В Україні 31 грудня – вихідний день, бо його відпрацюють в найближчу суботу.

Читайте: Погода на Новий рік 2020 – прогноз синоптиків (КАРТА)

До речі, Факти ICTV підготували привітання в картинках з Новим роком.

Джерело: Google

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