Найкращі місця для незабутнього сексу у новорічну ніч зібрали Факти ICTV.

Зустрічати Новий рік 2020 не обов’язково обличчям у салаті. Адже цей час можна провести значно приємніше. Якщо ви хочете, щоб секс у новорічну ніч був пікантним і сповненим насолод, то Факти ICTV зібрали кілька порад, як це зробити.

Під ялинкою

А що милуватися нею лише? Можна знайти святковому атрибуту більш цікаве застосування та використати як локацію для сексу. Це два в одному: й інтимні утіхи, і дотримання новорічних традицій. Особливо рекомендуємо хоровод з сексу для тих, хто ще так ніколи не пробував.

У таксі

Ніщо так не зближує і не збуджує, як тісний, темний простір, вогні за вікном і ритмічні рухи авто. Не забудьте попередити таксиста та заплатіть йому за кілька додаткових кіл містом.

На балконі

Мова йде, звичайно, про балкони з вікнами, де тепло і немає ризику випасти. Пам’ятайте, що часто такі любовні втіхи закінчуються летально, тож дотримуйтесь простих правил. Не сідайте на перила! Але для екстрималів, та ще й під звук салютів, секс на балконі стане справжньою знахідкою. Впевнені, ця новорічна ніч запам’ятається вам надовго.

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У гостях

Ця порада для тих, хто збирається зустрічати Новий рік у галасливій компанії і робити це не вдома. Зайнятися сексом з ризиком, що вас застукають або попередити господарів про свій намір – вирішувати тільки вам. Але в обох випадках відчуття, що ви робите це у гостях, додасть більше чуттєвості вашим стосункам. Радимо прихопити з собою кілька комплектів постільної білизни і насолоджуватися інтимом на чужій території.

У ліфті

Зупинити ліфт і вдатися до любовних утіх просто там. Ліфт – відмінне місце для новорічного сексу. Гострота відчуттів вам гарантована.

Щоб у вашого партнера або партнерки залишилися тільки приємні спогади, Факти ICTV зібрали топ-8 помилок після сексу, яких варто уникати.