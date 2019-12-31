Поздравления в картинках на Новый год 2020

У новорічну ніч заведено надсилати святкові побажання. Факти ICTV зібрали кращі привітання в картинках на Новий рік 2020, які можуть замінити текстові повідомлення.

Взаємний обмін побажаннями став невід’ємною частиною новорічних свят. Це зовсім не застаріла традиція, а можливість підняти настрій людям зі свого оточення. Привітання в картинках на Новий рік 2020 стануть влучним нагадуванням про те, як важливо підтримувати зв’язок, не забуваючи одне про одного.

У новорічний період нечасто виходить зустрітися з усіма друзями, колегами і родичами. На щастя, навіть без особистої зустрічі можна приділити їм увагу, надіславши красиві картинки з Новим роком 2020.

Читайте: 10 ігор для Нового року 2020

Привітання в картинках на Новий рік 2020

Раніше Факти ICTV зібрали прикмети на Новий рік 2020 року, про які повинен знати кожен.

Фото: Dreamstime