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Прикольні привітання з Новим роком 2020

Привітати з Новим роком завжди хочеться якось по-особливому, сказати щось незвичайне. Факти ICTV зібрали для вас найприкольніші привітання з Новим роком 2020.

Прикольні привітання з Новим роком 2020

Напередодні Нового року всі бігають у святковій метушні за подарунками. Але інколи зовсім мало часу залишається на те, щоб вигадати новорічне привітання. Будь-які слова здаються надто банальними.

Факти ICTV підготували найприкольніші привітання з Новим роком 2020, аби ви могли привітати своїх рідних і друзів.

Читайте: Прикмети на Новий рік 2020

Хочу тобі побажати,
Гарно нині святкувати,
Наливати, випивати,
Феєрверками стріляти,
До Снігурки приставати,
Потім знову наливати,
До світанку не спати.
З Новим Роком!

***

З Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись,
Щоб дідусь Мороз як віз,
Вас в лікарню не відвіз!

***

Свято починається,
Столик накривається,
Сальце нарізається,
Закуска розкладається,
Пляшка відкривається,
Чарка наливається,
Тостик промовляється,
Пісня затягається,
Хтось добре нажирається,
Зранку прокидається,-
Голова розривається,
Росольчик випивається
І знову починається.

***

Хай тобі в році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
І в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші
Й начальники будуть хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,
А у 2020 здійсниться!

***

У кишенях мати мані,
Полетіти на Багами,
Купатися в океані,
Засмагатити на ліані
З красунями з телеекрану.
Закрутити там романи…
І як зранку прокинешся,
Не впасти з дивану!

***
Щастя й здоров’я у Новому році!
Кохання й достатку на кожному кроці!
Поменше оленів, більше удачі
І тільки хороших завдань, для ледачих
Успіх нехай стає неминучим,
А ранок щодня — ніжно-квітучим!

Для тих, хто вже розпочав підготовку до Нового року, ми писали, як обрати шампанське, що до нього ставити на стіл і як подавати.

Фото: Dreamstime

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