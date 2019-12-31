Факти ICTV підібрали вірші з Новим роком 2020 року, які якісно виділять вас серед інших відправників.
У потоці новорічних побажань, так хочеться отримати щось оригінальне.
Пропонуємо взяти на замітку привітання у віршах з Новим роком 2020.
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Вони заощадять час на пошуки і здивують одержувача оригінальністю.
Нехай Щурик Вас зубками так не лякає,
Нехай в житті, в роботі завжди допомагає.
Горить і палає в душі, як багаття,
І план найсміливіший рве ворогів на шмаття.
***
Я бажаю Вам гарного настрою,
Щоб життя було чарівною казкою,
Нехай збуваються Ваші мрії,
Я дарую Вам скриню надії,
А ще мішечок веселощів,
Хай не буде у вас труднощів.
Нехай сніжинки на щічки сідають,
А янголята вас оберігають!!!
***
Хай Новий рік добробут Ваш покращить,
Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.
Хай все в родині буде якнайкраще,
Здійсняться сподівання і надії.
Енергії, здоров’я Вам міцного,
Щоб свято за столом й в душі було,
А ми ще обіцяємо до цього
Вам забезпечить затишок й тепло!
***
Щоб євро було сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мармуру камін,
Та басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб Хенесі бовталось в пузі.
І щастя вам не лізло боком
Вітаю всіх вас з Новим Роком!
***
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить вас щасливо вранці,
І принесе у вашу хату –
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує вам здоров’я!
***
У Новому році тобі бажаю:
Ключі від новенької тачки,
Та грошенят важкеньку пачку,
Пивка холодного в бокалі,
І друзі щоб не забували!
До слова, Факти ICTV писали про те, які страви варто готувати на Новий рік 2020 для того, щоб задобрити білого Щура.