Факти ICTV підібрали вірші з Новим роком 2020 року, які якісно виділять вас серед інших відправників.

У потоці новорічних побажань, так хочеться отримати щось оригінальне.

Пропонуємо взяти на замітку привітання у віршах з Новим роком 2020.

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Вони заощадять час на пошуки і здивують одержувача оригінальністю.

Нехай Щурик Вас зубками так не лякає,

Нехай в житті, в роботі завжди допомагає.

Горить і палає в душі, як багаття,

І план найсміливіший рве ворогів на шмаття.

***

Я бажаю Вам гарного настрою,

Щоб життя було чарівною казкою,

Нехай збуваються Ваші мрії,

Я дарую Вам скриню надії,

А ще мішечок веселощів,

Хай не буде у вас труднощів.

Нехай сніжинки на щічки сідають,

А янголята вас оберігають!!!

***

Хай Новий рік добробут Ваш покращить,

Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.

Хай все в родині буде якнайкраще,

Здійсняться сподівання і надії.

Енергії, здоров’я Вам міцного,

Щоб свято за столом й в душі було,

А ми ще обіцяємо до цього

Вам забезпечить затишок й тепло!

***

Щоб євро було сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Та басейн, хоча б один.

Щоб гідромасажер з джакузі,

Щоб Хенесі бовталось в пузі.

І щастя вам не лізло боком

Вітаю всіх вас з Новим Роком!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

У Новому році тобі бажаю:

Ключі від новенької тачки,

Та грошенят важкеньку пачку,

Пивка холодного в бокалі,

І друзі щоб не забували!

До слова, Факти ICTV писали про те, які страви варто готувати на Новий рік 2020 для того, щоб задобрити білого Щура.