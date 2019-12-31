Зовсім скоро настане Новий рік 2020. У святковій метушні і приготуваннях важливо не забути привітати близьких і друзів. Кращі привітання з Новим роком у прозі – в матеріалі Фактів ICTV.

Кажуть, як зустрінеш свято, так його і проведеш. І ця прикмета працює на практиці. Важливо зустріти Новий рік 2020 правильно, тоді в житті буде панувати достаток, мир і любов. Потрібно прикрасити будинок, накрити стіл, красиво одягнутися і відправити привітання з Новим роком 2020 року всім, хто вам небайдужий.

Факти ICTV зібрали привітання з Новим роком 2020 у прозі. Нехай ці послання стануть чарівними пророцтвами для кожного, хто їх отримає.

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров’я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2020-му!

***

Нехай у Новому Році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрії збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. Нехай 2020-й дарує тільки найкраще!

Читайте: Прикмети на Новий рік 2020

***

З Новим роком, з новими починаннями й новими успіхами. Бажаю новорічної радості і непередбачуваного дива, чарівної історії та яскравих, веселих моментів. Нехай Новий рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у твій дім.

***

Хай світле новорічне свято увійде у Ваше життя, принісши з собою достаток, тепло родинного вогнища, здоров’я та приємні сюрпризи, радісні зустрічі і посмішки. Бажаємо щодня знаходити привід для щастя, завжди відчувати себе закоханими в життя.

***

Хай вогні запалюються не тільки на ялинці, але й у душі, нехай щастя буде не тільки в казці, а й у твоєму житті. Бажаю чарівної ночі і здійснення мрій, світлої надії і курсу за вітром щастя. З Новим роком!

***

Найсміливіші мрії нехай збудуться саме під цей бій курантів, а запальна ейфорія свята залишиться з тобою надовго! Нехай в Новому році в твоєму житті з’явиться все, чого не вистачає для щастя – люди навколо стануть більш дружелюбними, світ – яскравішим, справи – легшими, дружба – міцнішою, любов – сильнішою. Нехай серце співає, творить і любить!

Обирайте привітання з Новим роком і пам’ятайте, що у свято важливо не лише підготувати презенти, але й чудово виглядати. Факти ICTV раніше підготували ідеї найкращих нарядів, у яких можна зустріти Новий рік.