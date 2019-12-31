Привітання з прийдешнім 2020 роком у віршах

Найкращі привітання з Новим роком 2020 – вірші. Використовуйте готові варіанти, щоб подарувати святковий настрій знайомим і близьким.

Факти ICTV підібрали найяскравіші вірші з Новим роком 2020.

Ви можете взяти їх на замітку, щоб не шукати відповідну поезію на численних сайтах.

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В Новому році хай щастить,

Голова хай не болить!

Дятли ті, що вас довбають,

Хай негайно позникають!

Грошенят вам більше вдвоє,

А кохання навіть втроє!

І нехай цей рік щурячий

буде кращий, ніж свинячий!

***

Ось знову рік новий іде,

Хай щастя він Вам принесе,

Міцне здоров’я подарує,

Хай радістю Ваш дім квітує.

Любов’ю хай серця живуть,

Тепло душі для Вас несуть.

Хай мир і лад у Вашій хаті будуть,

Хай завжди щирість Вам дарують люди.

***

Черговий рік – це лиш фрагмент життя,

Черговий кадр у цім чарівнім світі.

Хай в цьому кадрі буде більше світла,

А тіні всі хай кануть в небуття.

***

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

і хай збуваються всі ваші мрії!

***

Польотів думки, яскравих вражень,

І хай буде натхнення кожен день!

Подій нових, знайомств приємних,

І бути завжди ідеалом ідейним.

Любові безмірної, вірної, ніжної,

Ну, а в кар’єри завжди успішної!

***

Нехай хурделиця змете

Все лихе, що сталося,

А новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

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