Привітання з прийдешнім 2020 роком у віршах

Найкращі привітання з Новим роком 2020 – вірші. Використовуйте готові варіанти, щоб подарувати святковий настрій знайомим і близьким.
Факти ICTV підібрали найяскравіші вірші з Новим роком 2020.
Ви можете взяти їх на замітку, щоб не шукати відповідну поезію на численних сайтах.
Читайте: Для кар’єристів і домосідів. 5 ідей подарунків для чоловіка на Новий рік
В Новому році хай щастить,
Голова хай не болить!
Дятли ті, що вас довбають,
Хай негайно позникають!
Грошенят вам більше вдвоє,
А кохання навіть втроє!
І нехай цей рік щурячий
буде кращий, ніж свинячий!
***
Ось знову рік новий іде,
Хай щастя він Вам принесе,
Міцне здоров’я подарує,
Хай радістю Ваш дім квітує.
Любов’ю хай серця живуть,
Тепло душі для Вас несуть.
Хай мир і лад у Вашій хаті будуть,
Хай завжди щирість Вам дарують люди.
***
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
***
Щастя безмежного в році новому,
миру і радості вашому дому!
Хай вам майбутнє дарує надію
і хай збуваються всі ваші мрії!
***
Польотів думки, яскравих вражень,
І хай буде натхнення кожен день!
Подій нових, знайомств приємних,
І бути завжди ідеалом ідейним.
Любові безмірної, вірної, ніжної,
Ну, а в кар’єри завжди успішної!
***
Нехай хурделиця змете
Все лихе, що сталося,
А новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Раніше Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків на Новий рік 2020.