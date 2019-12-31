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Факти / Lifestyle

Секс під бій курантів. Як перетворити новорічну ніч на казку

Що приготувати, який наряд обрати і чим здивувати партнера – поради для ідеального сексу у новорічну ніч від Фактів ICTV.

Секс на кухні

Для тих, хто подумує провести Новий рік 2020 не за столом, а у ліжку, Факти ICTV підготували декілька порад. З ними ваш секс буде по-справжньому чарівним.

Їжа

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Традиційне олів’є і запечену качку краще приготувати іншим разом. Від смажених, жирних страв хочеться спати, а не займатися сексом.

Ніякої важкої їжі!

 

Альтернативою можуть стати ананаси морепродукти, водорості, горіхи, авокадо, спаржа, виноград, полуниця і шоколад. Вони підвищують лібідо і наповнюють ваше тіло енергією.

Забезпечте себе “любовним” вітаміном С, який міститься у фруктах і овочах.

Снігуронька або дружина Санти?

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Пікантно одягніться для новорічної ночі і запаліть у партнері вогонь пристрасті. Для цього вам підійде еротичний костюм Снігуроньки, кролика або дружини Санта Клауса. Зараз величезний вибір нарядів для рольових ігор на будь-який смак.

Для прихильників класичних поглядів підійде еротична білизна: панчохи, пояс, ажурні трусики або корсет. А замість улюблених капць взуйте підбори – це зробить ваші ніжки ще більш стрункими і апетитними. Краще зупинитися на червоному кольорі, ваш чоловік оцінить.

Сюрпризи для партнера

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Новий рік – саме час сюрпризів. Впевнені, що у вашого партера є нереалізовані сексуальні мрії. Здійсніть їх під бій курантів.

Не знаєте, про що фантазує ваш коханий? Обережно розпитайте його про це, щоб у новорічну ніч стати для нього джином.

З варіантів інтимних сюрпризів – стриптиз, еротичний масаж, нова поза з Камасутри або інтимна фотосесія. Можете спробувати записати home video і подивитися на себе з боку. Впевнені, ваш коханець це оцінить.

Атмосфера

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По-перше, вона повинна бути невимушеною, теплою і, звичайно, чарівною. Запаліть свічки, постеліть шовкову білизну, розкидайте пелюстки троянд. Можете наповнити ванну, додати туди піни і зануритися просто там у світ насолод.

Не обов’язково проводити секс-ніч вдома, можна поїхати в інше місто. Зміна декорацій додасть святу більше романтики, веселощів, яскравості, а секс зробить пристраснішим.

Читайте: Названий ідеальний час для сексу

До речі, Факти ICTV зібрали найкращі місця для незабутнього сексу у новорічну ніч.

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