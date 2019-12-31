В Новий рік потрібно не забути привітати всіх рідних і близьких з прийдешнім святом, наприклад, надіслати СМС. Дивіться цікаві варіанти в матеріалі Фактів ICTV.
У Новий рік 2020 проявіть увагу і турботу до рідних і близьких. Для цього можна не тільки вручити подарунок, але і привітати щирими словами і побажаннями. Якщо ж вони далеко 一 надішліть СМС, які обов’язково їх порадують.
Кожному буде приємно отримати привітання з Новим роком у СМС. Послання за лічені секунди долетить в будь-яку точку світу і викличе усмішку одержувача.
Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Новим роком 2020. І нехай в цю казкову ніч вони обов’язково дійдуть до всіх адресатів.
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Новий рік – чудове свято!
Зичу Вам добра багато,
Миру в домі й на землі,
І смачного на столі.
Хай приходять друзі в гості,
Щастя буде на порозі,
Здійснення бажань і мрій
Подарує рік Новий!
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!
***
З Новим роком Вас вітаю
І у рік новий бажаю
Щастя й радості довкола,
Щоб усе було чудово!
Хай пухнастий білий сніг
Грошей сипле на поріг,
Хай веселим рік цей плине,
Та здоров’я не покине!
***
Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить Вас щасливо вранці,
І принесе у Вашу хату –
Утіхи й радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям Вас засіє,
Зігріє миром і любов’ю
І подарує Вам здоров’я!
***
Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини і друзі!
***
Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.
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