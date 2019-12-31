В Новий рік потрібно не забути привітати всіх рідних і близьких з прийдешнім святом, наприклад, надіслати СМС. Дивіться цікаві варіанти в матеріалі Фактів ICTV.

У Новий рік 2020 проявіть увагу і турботу до рідних і близьких. Для цього можна не тільки вручити подарунок, але і привітати щирими словами і побажаннями. Якщо ж вони далеко 一 надішліть СМС, які обов’язково їх порадують.

Кожному буде приємно отримати привітання з Новим роком у СМС. Послання за лічені секунди долетить в будь-яку точку світу і викличе усмішку одержувача.

Факти ICTV зібрали кращі СМС-привітання з Новим роком 2020. І нехай в цю казкову ніч вони обов’язково дійдуть до всіх адресатів.

***

Новий рік – чудове свято!

Зичу Вам добра багато,

Миру в домі й на землі,

І смачного на столі.

Хай приходять друзі в гості,

Щастя буде на порозі,

Здійснення бажань і мрій

Подарує рік Новий!

***

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З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

З Новим роком Вас вітаю

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров’я не покине!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Утіхи й радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини і друзі!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

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