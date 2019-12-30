Не даремно існує традиція загадувати бажання під бій курантів. Люди вірять, що новорічна ніч має магічні властивості. Це час, коли можна заглянути в майбутнє та дізнатися свою долю. Кращі ворожіння на Новий рік 2020 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

У новорічну ніч ми чекаємо не лише олів’є та оселедець під шубою, але і дива. Адже новорічна ніч – час змін. Людям завжди хотілося зазирнути в майбутнє та дізнатися, що ж принесе наступний рік. Так з’явились новорічні ворожіння.

Вірити в них чи ні, справа кожного. Але навіть якщо у вашому оточенні до ворожіння ставляться доволі іронічно, це все одно можливість урізноманітнити святкове застілля та весело провести час. Тож як ворожити на Новий рік?

Кращі ворожіння на Новий рік 2020

Ворожіння з “фантами”. Це веселе ворожіння для всієї компанії, яке допоможе урізноманітнити очікування Нового року з 23.00 до 24.00. На листочках паперу напишіть передбачення та згорніть папірці. Складіть їх у торбинку та витягуйте по черзі. Обов’язково зачитайте, що вам готує доля.

Ворожіння на свічках. Для цього потрібно ненадовго усамітнитись. Наповніть графин водою. Підійдіть до дзеркала та поставте навпроти нього графин. Вимкніть світло, запаліть три свічки та розставте їх навколо графина на рівній відстані. Зосередьтеся на графині. Спробуйте роздивитись крізь нього зображення в дзеркалі. Побачене розповість про події, які чекають на вас у новому році.

Ворожіння монеткою на гроші. Чим більше людей бере участь, тим цікавіше. На столі розставляють три тарілки. Одна людина виходить із кімнати. Тим часом під одну з тарілок ховають монетку. Коли людина повертається, вона має вгадати, де знаходиться монета. Якщо вийшло з першого разу, новий рік принесе багато грошей.

Ворожіння з кішкою. Підійде тільки тим, у кого дома мешкає пухнастик. Поставте питання, на яке можна відповісти “так” чи “ні”. Покличте свого котика. Якщо пухнастик переступить поріг кімнати з лівої лапки, все буде добре: ви досягнете мети. А якщо кіт ступатиме з правої, ще не час для реалізації вашого бажання.

Може статися, що ледащий кіт не схоче зрушити з місця та не прийде на ваш поклик. Це означає, що Всесвіт ще немає чіткої відповіді на ваше запитання. Ситуація може змінитися в будь-який бік: все в ваших руках.

Читайте: Як зустрічати Новий рік 2020 – традиції святкування

Ворожіння на судженого. Перед тим, як приєднатися до новорічного застілля, запишіть на невеликих папірцях 12 чоловічих імен. Покладіть їх під подушку. Після завершення свята лягайте спати. А як прокинетеся, витягніть один папірець. Так ви й дізнаєтеся ім’я майбутнього чоловіка.

Ворожіння на ім’я. Щоб дізнатися ім’я майбутнього чоловіка, випийте келих шампанського після бою курантів. Вийдіть на вулицю, привітайте з Новим роком першого чоловіка, якого ви зустрінете. Запитайте, як його звати. Згідно з повір’ям, це і є ім’я вашого майбутнього чоловіка.

Ворожіння з воском. Запаліть свічку і поставте її на стіл. Поруч з нею покладіть відрізок червоної тканини. Зверху поставте чашку з холодною водою. Візьміть свічку і дайте воску стекти в чашу з водою. Увімкніть уяву: які воскові фігурки ви можете розрізнити на воді? Що вони символізують? Якщо побачите янгола, на вас чекає щастя та добробут. Каблучка – вісник швидкого весілля, а метелики пророкують зміну місця проживання.

Ворожіння на книзі . Коли куранти пробили північ і настав Новий рік, дістаньте книгу та загадайте питання. Долонею лівої руки відрийте будь-яку сторінку. Не дивлячись в книгу, великим пальцем руки оберіть рядок. Написане і є відповіддю на ваше запитання.

Ворожіння з каблучкою. Загадайте бажання. Щойно почнуть бити куранти, киньте каблучку в чашу з водою та порахуйте кола на воді. Якщо число буде парним, то загадане обов’язково збудеться.

Ворожіння на гребені. Новорічна ніч зміниться новорічним ранком, і вам захочеться спати. Візьміть гребінець та покладіть його під подушку. Попросіть свого майбутнього чоловіка прийти до вас уві сні розчесати волосся. За повір’ям, після цього в новорічну ніч з’явиться майбутній чоловік.

До речі, раніше Факти писали про прикмети на Новий рік.