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Факти / Lifestyle

Який алкоголь тобі підходить (ТЕСТ)

Факти ICTV створили тест, який покаже, який алкоголь тобі підходить найбільше.

Який алкоголь тобі підходить (ТЕСТ)

Більшість людей звикли на свята чи вихідні випивати алкогольні напої. Вино, пиво, горілка, віскі, вермут, текіла – цей список можна продовжувати дуже довго.

Напої різняться не лише за смаком, а й за своєю міцністю та впливом на організм.

Читайте: Як підібрати пиво за смаком

Відповідай чесно на питання – і дізнайся, який алкогольний напій тобі пасує найбільше.

Раніше Факти ICTV писали, що випитий кухоль пива або келих вина на день може захистити організм людини від діабету 2-го типу.

Фото: Unsplash

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