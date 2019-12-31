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Факти / Lifestyle

Яскраве відеопривітання з Новим роком від українців з Антарктиди

Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали всіх з Новим роком 2020 яскравим відео.

відеопривітання з Новим роком від українців з Антарктиди

Українські полярники, які зараз знаходяться на антарктичній станції Академік Вернадський записали відеопривітання з Новим роком.

Вони побажали своїм рідним та всім українцям енергії, сил, здатності долати труднощі та досягати своїх цілей, як це роблять вчені в Антарктиді.

Читайте: Погода на Новий рік 2020 – прогноз синоптиків (КАРТА)

Зараз на українській антарктичній станції знаходяться 12 учасників літньої експедиції, вони працюють там близько 10 місяців.

До речі, Факти ICTV підготували привітання в картинках з Новим роком.

Відео: МОН

 

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