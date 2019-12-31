Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали всіх з Новим роком 2020 яскравим відео.
Українські полярники, які зараз знаходяться на антарктичній станції Академік Вернадський записали відеопривітання з Новим роком.
Вони побажали своїм рідним та всім українцям енергії, сил, здатності долати труднощі та досягати своїх цілей, як це роблять вчені в Антарктиді.
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Зараз на українській антарктичній станції знаходяться 12 учасників літньої експедиції, вони працюють там близько 10 місяців.
До речі, Факти ICTV підготували привітання в картинках з Новим роком.
Відео: МОН
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