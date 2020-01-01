Підніміть настрій друзям і близьким, відправивши незвичайні і смішні побажання на Новий рік 2020. Нехай вони зустрінуть свято з гумором і посмішкою.

Факти ICTV підібрали кращі побажання на Новий рік 2020, які оцінять любителі жартів. Адже сміх – найкращий помічник у всіх справах.

Довгі або короткі побажання на Новий рік 2020 – обирайте на свій розсуд серед п’яти варіантів.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Щоб з грошима – до крамничок,

Щоб проблеми – до сідничок,

Щоб життя – суцільний шик,

Щоб чудовий Новий рік!

***

Дзень-дзелень! Куранти б’ють!

За здоров’я всі вже п’ють!

Хочу вас я привітати

Щастя-радості бажати!

Хай щасливим буде рік

Веселішим, ніж торік!

***

Вітаю з Новим роком щиро-щиро!

І побажати хочу щастя й миру,

Достатку у домі, любові у серці,

Аби відчинялись зачинені дверці,

Аби піддавалась найвища гора –

Усіх з Новим роком! Ура! Ура!

***

Бажаю в цьому році 2020 причин для радості і 2020 приводів для щастя!

***

Бажаю в рік Щура відкривати незвідані горизонти і рахунки в швейцарському банку, а закривати замок від розкішної квартири і очі від задоволення!

Більше про символ 2020 року – білого металевого Щура – читайте на Фактах ICTV.