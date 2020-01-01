1 січня на більшій частині України буде сонячна погода з проясненнями, проте місцями все таки очікуються опади.

У західних та північних областях буде хмарно з проясненнями. Температура повітря на заході вдень коливатиметься від 0 до 4, а вночі від -2 до 2. Вдень опадів не очікується, а ось вночі можливий мокрий сніг.

На Півночі температура становитиме -1…2 як вдень, так і вночі. Вночі може випасти мокрий сніг, але вдень опадів не прогнозується.

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На Сході вдень і вночі буде падати мокрий сніг, а температура повітря вдень складе від 1 до 3, а вночі від 0 до 2.

У центральних областях йтиме мокрий сніг. Температура коливатиметься в межах 0…2.

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