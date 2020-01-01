Прикольні привітання з Новим роком 2020

Привітати з Новим роком завжди хочеться якось по-особливому, сказати щось незвичайне. Факти ICTV зібрали для вас найприкольніші привітання з Новим роком 2020.

Напередодні Нового року всі бігають у святковій метушні за подарунками. Але інколи зовсім мало часу залишається на те, щоб вигадати новорічне привітання. Будь-які слова здаються надто банальними.

Факти ICTV підготували найприкольніші привітання з Новим роком 2020, аби ви могли привітати своїх рідних і друзів.

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Хочу тобі побажати,

Гарно нині святкувати,

Наливати, випивати,

Феєрверками стріляти,

До Снігурки приставати,

Потім знову наливати,

До світанку не спати.

З Новим Роком!

***

З Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись,

Щоб дідусь Мороз як віз,

Вас в лікарню не відвіз!

***

Свято починається,

Столик накривається,

Сальце нарізається,

Закуска розкладається,

Пляшка відкривається,

Чарка наливається,

Тостик промовляється,

Пісня затягається,

Хтось добре нажирається,

Зранку прокидається,-

Голова розривається,

Росольчик випивається

І знову починається.

***

Хай тобі в році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

І в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники будуть хороші.

Хай насниться найсолодше,

І не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А у 2020 здійсниться!

***

У кишенях мати мані,

Полетіти на Багами,

Купатися в океані,

Засмагатити на ліані

З красунями з телеекрану.

Закрутити там романи…

І як зранку прокинешся,

Не впасти з дивану!

***

Щастя й здоров’я у Новому році!

Кохання й достатку на кожному кроці!

Поменше оленів, більше удачі

І тільки хороших завдань, для ледачих

Успіх нехай стає неминучим,

А ранок щодня — ніжно-квітучим!

Для тих, хто вже розпочав підготовку до Нового року, ми писали, як обрати шампанське, що до нього ставити на стіл і як подавати.