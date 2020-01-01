Сонячні та місячні затемнення: які сюрпризи очікувати цього року

У новому 2020 році очікується два сонячних і чотири місячних затемнення. Новорічна ніч пройшла в так званому коридорі затемнень.

Вже 10 січня очікується напівтіньове місячне затемнення. Місяць пройде через земну півтінь. Його можна буде побачити жителям Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Західної Австралії.

Друге напівтіньове місячне затемнення очікується 5 червня, яке можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану й Австралії.

Крім того, напівтіньові місячні затемнення відбуватимуться 5 липня та 30 листопада.

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21 червня відбудеться кільцеве сонячне затемнення – коли супутник далеко від Землі та не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається.

Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівською Аравіэю, Індією, на півдні Китаю і над Тихим Океаном.

У кінці року, 14 грудня, відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

До речі, 26 грудня відбулося кільцеве сонячне затемнення, яке можна було найкраще спостерігати на сході Африки, півночі Австралії та Азії.