1 січня відзначають Новий рік. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 1 січня святкують Григорій, Ілля та Тимофій.
1 січня світі відзначають Новий рік, а також Всесвітній день добра.
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За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім’я перекладається з латини творити добро.
Народні прикмети на 1 січня:
- Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
- Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
- Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.
- Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя.
- Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці.
Що не можна робити 1 січня:
- Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя.
- Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.
- Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.
- Не можна ображати людей.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.
Факти ICTV також писали про те, які свята чекають на українців у січні 2020 року.