1 січня відзначають Новий рік. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 1 січня святкують Григорій, Ілля та Тимофій.

1 січня світі відзначають Новий рік, а також Всесвітній день добра.

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За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім’я перекладається з латини творити добро.

Народні прикмети на 1 січня:

Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.

Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя.

Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці.

Що не можна робити 1 січня:

Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя.

Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.

Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.

Не можна ображати людей.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

Факти ICTV також писали про те, які свята чекають на українців у січні 2020 року.