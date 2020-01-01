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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 1 січня 2020 року

1 січня відзначають Новий рік. Які ще є свята у цей день і хто святкує іменини – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 1 січня 2020 року

Іменини 1 січня святкують Григорій, Ілля та Тимофій.

1 січня світі відзначають Новий рік, а також Всесвітній день добра.

Читайте: Вихідні в січні 2020: скільки відпочиватимуть українці

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам’ять Боніфатія Римського, який був слугою у багатої панянки в Римі. Святий завжди милосердно ставився до людей, і навіть його ім’я перекладається з латини творити добро.

Народні прикмети на 1 січня: 

  • Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.
  • Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.
  • Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.
  • Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя.
  • Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці.

Що не можна робити 1 січня: 

  • Не можна виносити сміття з дому, адже можна винести щастя.
  • Не варто багато працювати сьогодні, адже новий рік буде важким.
  • Не можна сваритися та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна ображати людей.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

Факти ICTV також писали про те, які свята чекають на українців у січні 2020 року.

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