Гороскоп на тиждень з 6 до 12 січня 2020-го для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 6 до 12 січня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ви перебуваєте в центрі уваги навколишніх, які оцінюють кожну вашу дію. Однак ваші вольові пориви не завжди узгоджуються з емоційним очікуванням результатів. Складнощі вас загартовують, знаходите силу, концентруєте волю на подоланні перешкод, вчіться зібраності та дисциплінованості, це сприяє найбільш сильному прояву індивідуальності.

Гороскоп для Тельців

Гарний настрій, приплив сил і працездатності, впевненість у собі – все це допомагає досягати успіху як у сімейному житті, так і в громадській діяльності. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціативи і проектів. Зростає прагнення до лідерства, посідання провідних постів, без особливих зусиль отримуєте підтримку. Легко вирішуєте фінансові питання, однак можуть бути і досить великі витрати.

Гороскоп для Близнюків

Ви стаєте більш вільними та рухливими. Зростає потреба отримувати та передавати інформацію, обмінюватися ідеями та думками. Вам хочеться знати, що відбувається навколо, чим займаються інші. Кмітливість та уяву знаходяться на висоті, вас з радістю приймають у будь-якому колективі. Але варто враховувати те, що ваш інтелект у цей час настільки активний, що може призводити до безсоння та перевтоми.

Гороскоп для Раків

Внутрішні суперечності, незадоволеність собою, навколишніми та обставинами не дає можливості відчути себе щасливим. Затемнення 10 січня у вашому знаку принесе багато тривог і переживань. Наберіться терпіння, постарайтеся стримувати себе і не ухвалювати важливих рішень. Можете потрапити під сильний сторонній вплив, стати жертвою маніпуляцій. Тому радьтеся з рідними, близькими людьми, які вас дійсно люблять.

Гороскоп для Левів

Тиждень можна охарактеризувати, як торжество оптимізму над життєвими обставинами. Схильні прикрашати дійсність, бачити все в рожевому світлі, у вас з’являється сильний потяг до задоволень, вам хочеться свят і розваг, а також знаходяться люди, які роблять ваше життя яскравим і цікавим. Ви легко можете привернути до себе увагу, справити враження, закохатися, пофліртувати. Сприятливий час для занять з дітьми.

Гороскоп для Дів

Схильні висувати до людей занадто високі вимоги, а це може призвести до втрати симпатії та поваги колег і близьких. Постарайтеся стримувати себе, не доводити дискусії до конфліктів. Необгрунтовані ревнощі можуть стати приводом для розриву взаємин. Відсутність дисциплінованості провокує конфлікти з керівництвом. Через неуважність підвищується небезпека нещасного випадку.

Гороскоп для Терезів

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність реалізації. Ви будете діяти рішучіше або нетерпляче в деяких випадках. Легше будуть долатися перешкоди, а загальна поведінка буде визначатися динамікою. В особистих стосунках все чудово, можете завоювати прихильність бажаного партнера. Ви будете перебувати в центрі уваги та керуватимете ситуціями, в яких перебуваєте.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви відчуваєте незвичайний прилив енергії, підвищення активності та сили волі. Завдяки цьому вам підвладні практично будь-які починання. Можливі великі зміни у професійній діяльності або в бізнесі. З’являється можливість впливу одразу на кількох людей, бажання підпорядкувати собі ситуацію в цілому, перетворювати її.

Гороскоп для Стрільців

Ви імпульсивні, войовничі, часом навіть запальні. З’являються можливості активно проявити себе, звернути на себе увагу. Схильні втручатися в будь-які ризиковані ситуації, робити необдумані вчинки, ухвалювати поспішні рішення. Але прагнення домогтися всього одразу, перевищуючи можливості та повноваження, може призвести до сумних наслідків. Підвищується ваша конкурентоспроможність, досягаєте поставлених цілей.

Гороскоп для Козерогів

Володієте величезною духовною енергією, життєвою силою та енергією. Маєте можливість бути лідером, впливати на інших, також ви вселяєте впевненість багатьом людям. Від вас йде потужна енергія, яку люди іноді не витримують. Постарайтеся не ухвалювати ризикованих рішень, бо негативний результат може призвести до втрати довіри серед навколишніх.

Гороскоп для Водоліїв

Поліпшується фізичне та психічне самопочуття, з’являється можливість проявити себе. Однак не варто доводити себе до стресових ситуацій, намагаючись продемонструвати все та одразу. Ви відчуєте зростання активності, енергійності, ініціативності та самовпевненості. Однак схильні до непродуманих і не конструктивних дій. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів.

Гороскоп для Риб

Хороший період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте прилив сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, лідируєте серед своїх друзів. Хороші стосунки на роботі. Завдяки вдалому збігу обставин, ви зможете просунутися кар’єрними сходами, отримати премію. Можливі невеликі відрядження для вирішення службових справ.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.