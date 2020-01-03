Коли треба колядувати в Україні у 2020 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Колядувати на новорічні свята – це давня традиція в Україні.

За українським звичаєм, починають колядувати на Різдво – 7 січня. Водночас у Святвечір колядувати на прийнято.

Різдво 2020 припадає на вівторок, тому ще можна встигнути відпочити перед робочими буднями.

Колядники ходять від 7 до 14 січня. Зазвичай, колядують чоловіки, а жінки переважно щедрують.

Однак колядувати починають у різних регіонах України не одночасно: на Покутті (східна частина сучасної Івано-Франківської області) ідуть колядувати вже на Святий вечір, на Півдні та Сході України колядують на перший день Різдва, після закінчення Богослужіння.

На західному Поділлі йдуть колядувати на другий день свят вранці.

Раніше ми також писали куди піти на Різдво 2020 у Києві.