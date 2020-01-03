День Юлії українці відзначають 3 січня. Найкращі привітання із Днем ангела Юлії 2020 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Привітання з Днем ангела Юлії будуть дуже до речі, якщо у вас є друзі або родичі, які носять це ім’я.
До слова, іменини Юлії відзначають кілька разів на рік. Крім 3 січня, вітати зі святом можна 12 лютого, 31 травня і 29 липня.
Читайте: Календар свят на січень 2020
3 січня церква згадує святу мученицю Іуліанію Вяземську.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в картинках з Днем ангела Юлії.
До слова, в Україні у 2020 році відзначатимуться безліч державних свят, а деякі з них будуть вихідними. Факти ICTV склали календар державних свят на 2020 рік.
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