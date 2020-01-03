В ніч з 3 на 4 січня жителі Землі зможуть спостерігати за метеорним потоком Квадрантид.

Феномен метеорного потоку Квадрантид сягне свого піку в ніч з 3 на 4 січня.

Астрономи кажуть, що максимальна швидкість складе близько 120 падаючих метеоритів на годину – це приблизно один-два метеора на хвилину.

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Побачити це незвичайне явище можна неозброєним оком. Найкращий час – після півночі і до світанку.

Достатньо близько півгодини постояти в темряві, щоб розрізняти рух вогняних куль – саме Квадрантиди, на відміну від інших метеорних потоків, створюють таке враження.

Триває зорепад кілька годин, тому є час, щоб загадати бажання.

До речі, у жовтні 2019 року українці спостерігали за зорепадом Драконіди.