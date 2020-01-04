Жінки на ім’я Анастасія 4 січня святкують День ангела. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали привітання з іменинами в СМС.
День ангела Анастасії відзначають 4 січня. Православні християни вшановують покровительку вагітних жінок та ув’язнених, і Анастасію Римлянську – покровительку домашньої худоби.
Факти ICTV зібрали найкращі вірші, аби ви могли приділити увагу та привітати всіх Анастасій зі свого оточення.
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Настя вітає!
*****
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
*****
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
Раніше Факти ICTV склали календар магнітних бур у січні 2020 року.