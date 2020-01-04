Жінки на ім’я Анастасія 4 січня святкують День ангела. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали привітання з іменинами в СМС.

День ангела Анастасії відзначають 4 січня. Православні християни вшановують покровительку вагітних жінок та ув’язнених, і Анастасію Римлянську – покровительку домашньої худоби.

Факти ICTV зібрали найкращі вірші, аби ви могли приділити увагу та привітати всіх Анастасій зі свого оточення.

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***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Настя вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Настя вітає!

*****

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

*****

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

Раніше Факти ICTV склали календар магнітних бур у січні 2020 року.