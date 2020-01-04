Dragon Ball та Warcraft: у що пограти в січні 2020

Ось і настав новий 2020 рік, а разом з ним починається й очікування виходу нових відеоігор.

Хоча січень у 2020 році щодо відеоігор очікується досить небагатим, Факти ICTV пропонують все ж звернути вашу увагу на ці три проекти.

Dragon Ball Z: Kakarot

Гравців, які люблять східну культуру і всі її прояви, особливо порадує січень 2020 року. Для всіх любителів серії Dragon Ball студія CyberConnect2 підготувала чудовий новорічний подарунок у вигляді Dragon Ball Z: Kakarot.

Від сюжету не варто очікувати нічого особливо нового, адже він перекаже події Dragon Ball Z від саги Саянів до саги Маджинів. Фанати знову зможуть пережити неймовірний бій Гоку і Веджети, першу трансформацію в суперсаяна і важке протистояння Буу.

Незважаючи на те, що CyberConnect2 славляться своїми відеоіграми в жанрі Fighting, з Dragon Ball Z: Kakarot вирішили зробити повноцінну RPG. Під час проходження гравці візьмуть під контроль легендарного Гоку, його сина Гохана, Веджету і багатьох інших персонажів з всесвіту Dragon Ball.

Крім сюжетних боїв, будуть доступні і різні побічні завдання, які покликані розширити пізнання фанатів про цей неймовірний світ. “Батько” Dragon Ball Акіра Торіяма навіть брав участь у розробці відеогри і створив дизайн для кількох нових персонажів.

Битви повинні бути неймовірно динамічними і передавати дух оригінальної серії, незважаючи на те, що їх механіки не робитимуть занадто складними. Не відмовляються в Dragon Ball Z: Kakarot і від неймовірної кінематографічності, яка властива попереднім проектам студії. Навіть в трейлерах видно, що візуально на гравців чекає справжня насолода.

Дата виходу: 17 cічня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Yakuza: Like a Dragon

Також фанатів Японії порадує реліз сьомої частини серії Yakuza, яку на Заході назвали Yakuza: Like a Dragon. Відеогра не тільки представить нового головного героя, але і стане невеликим перезавантаженням серії.

Сюжет розповість про Ічібану Кагусе, члена якудзи з клану Тохо, якого попросили взяти на себе провину за вбивство і відсидіти у в’язниці цілих 18 років. У 2019 році він нарешті виходить на свободу, проте з’ясовує, що про нього ніхто не пам’ятає, а наступне прохання клану – померти за патріарха сім’ї.

Однак головний герой не збирається просто так здаватися і виконувати подібне прохання. Кагусе виступить проти зрадників, щоб відстояти власну справедливість. Як і раніше, робитиме він це за допомогою кулаків, проте саме тут криється головна зміна серії.

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Замість того, щоб робити акцент на екшн, яким відома Yakuza, нова частина стане RPG з покроковими боями, що досить сильно здивувало всіх фанатів. Виступати проти власного клану Кагусе буде з іншими персонажами, у кожного з яких будуть свої сильні і слабкі сторони.

Тим же, хто боїться, що через таку кардинальну зміну серія втратить своє “божевілля”, варто видихнути. Хочете, щоб дамочка з сумочкою била капітанів якудзи – зроблено, нацькувати на місцеві банди ворон – теж немає проблем. Можливо, підхід до серії під таким кутом все ж зможе заново завоювати серця гравців.

Дата виходу: 16 cічня (Японія), 2020 рік (світовий реліз)

Платформи: PlayStation 4

Warcraft III: Reforged

Фанатам стратегій не часто доводиться радіти новим релізам, проте цього місяця студія Blizzard вирішила вбити двох зайців, піднісши фанатам жанру і всесвіту Warcraft перевидання популярної відеогри під назвою Warcraft III: Reforged

До нього увійде контент з оригінальних Reign of Chaos і The Frozen Throne. Кампанія не зазнає значних змін і, як і раніше, розповість про падіння принца Артаса і його місце як частини Нежиті.

А в The Frozen Throne гравці знову зможуть пережити повернення Іллідана і сходження Артаса на крижаний трон як короля-ліча.

Найбільшою зміною в кампанії стануть повністю перероблені заставки, які тепер будуть набагато кінематографічнішими. Це дозволить по-новому пережити вже знайому фанатам історію. А для новачків введуть легший рівень складності, який дасть можливість без особливих проблем завершити кампанію.

Вся графіка і моделі персонажів також будуть перероблені в кращий бік, щоб гравці могли отримувати насолоду від класичної стратегії в нових фарбах.

Очікувати великих змін в геймплеї Warcraft III: Reforged не варто, проте треба сказати, що під час розроблення відеогри велику увагу приділяли балансу, який вже давно хотіли змінити. Тому навіть ветерани Warcraft III можуть опинитися в ситуації, де колишні тактики і прийоми більше не працюватимуть.

Оскільки розробники хочуть дозволити гравцям отримати доступ як до якомога більшої кількості мережевих матчів, патч зі змінами до балансу вийде і в оригінальній Warcraft III, що дозволить власникам оновленої версії відеогри грати з тими, хто не хоче відходити від класики.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Warcraft III: Reforged підтримуватиме редактор карт, тому, за бажання, користувачі зможуть зробити ще одну DOTA на рушії Warcraft.

Дата виходу: 29 cічня

Платформи: ПК

До слова, у мережі з’явилася інформація щодо ціни ігрової платформи нового покоління PlayStation 5.

Фото: Warcraft 3, PlayStation, Bandai Namco Entertainment

Відео: Warcraft 3, PlayStation