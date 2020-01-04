Кому у 2020 році посміхнеться удача і він може розбагатіти – читайте у фінансовому гороскопі від Фактів ICTV.

Топ найбільш фінансово успішних знаків зодіаку підготувала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

№3. Діви

Ви проявляєте величезну силу волі, винахідливість, а також докладаєте багато зусиль для зміцнення свого фінансового фундаменту. Прекрасний період для початку нових проектів, відкриття підприємств, створення бізнесу. Хороший рік для всіх справ, пов’язаних зі спільним капіталом, кредитами, фондами, страховками, податками, а також аліментами та спадщиною.

Успішний період для тих, хто зайнятий науковими дослідженнями і винахідницькою діяльністю. Для політиків і бізнесменів протягом всього року з’являються сприятливі шанси та можливості для розширення своєї діяльності.

Посилюються ваші фізичні та психічні здібності. Великі перспективи для поліпшення якості свого життя, побутових та житлових умов.

Якщо ви сидітимете, склавши руки, а будете робити активні кроки, то результати цього року будуть не лише відчутні вами, а й видимі для інших людей.

№2. Козероги

Деякі астрологічні аспекти зможуть пом’якшити життя, однак від вас потрібне глобальне осмислення планів і конкретних проектів.

З одного боку, у вас безліч варіантів і пропозицій для діяльності та можливості заробити. З іншого – ви не можете зосередитися на одній справі та відпрацювати її досить ретельно.

Вся складність для Козерогів на це рік складається в необхідності обрати один напрям, щоб добре його завершити. Якщо вам вдасться розставити пріоритети, тоді все у вас буде добре в матеріальних справах.

Ви будете досягати своєї мети, розшириться сфера вашого професійного та ділового впливу. Підприємницькі починання будуть успішними та вдаватимуться без жодних зусиль на відміну від інших періодів.

№1. Тельці

2020 рік буде сприятливим – активізується ваша творча сила, ви як особистість досягнете визнання та отримаєте грошову винагороду. Перед вами відкриваються нові перспективи. Можете претендувати на фінансову допомогу і навіть на подарунки. Сміливо вкладайте капітал. Сфера вашого впливу сильно розшириться.

Професійні або ділові перемоги даються легше, ніж в інші роки. Можна отримати нове призначення або посаду. Сприятливий рік для грошових операцій, продажу та купівлі, фінансових угод і грошових інвестицій.

Період прогресу в професійних справах. Зростає ваш авторитет, ви можете розраховувати на підвищення та увагу до вас як до працівника.

Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації. Особливо сприятливими будуть комерційні контакти з іноземними громадянами та фірмами.

Приділіть вашу увагу коштам на благодійність. Ви будете задоволені своїми фінансовими справами, якщо будете щедрі.

Раніше Факти ICTV публікували рейтинг знаків, яким посміхнеться удача в 2020 році.